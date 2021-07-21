27.11 / 27.28 31.85 / 32.16
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Якщо максимальний показник ерекції припадає на ранок: сексолог рекомендувала приємний сніданок для ранкового інтиму

14:14 21 липня 2021
Сніданок

Якщо італійські вчені стверджують, що коронавірус збільшує ризик розвитку еректильної дисфункції, то сексолог Наталя Єжова розповідає, як зробити так, щоб ранковий секс у пари вдався.

Сексолог, психолог і ведуча реаліті «Екси», яке вийде на «Новому каналі», позначила три важливих для цього правила, а також поділилася рецептом «сніданку, що збуджує».

«У більшості чоловіків вранці — максимальний показник ерекції. Є список продуктів, які підвищують лібідо чоловіків через певний комплексу вітамінів. Серед них — пісне м'ясо, горіхи… «- розповідає Наталя Єжова.

У якості приклада вона навела сніданок, що складається з бананового фондю і апельсинового фрешу. «Банан і розтоплений на водяній бані чорний шоколад — це смачно і красиво. Коли ви годуєте цим один одного в ігровій формі, це радує і налаштовує на романтичну атмосферу. Якщо включити приємну музику і аромалампу із запахом, наприклад, того ж шоколаду, потрібний настрій 100% буде», — запевняє сексолог і додає: «Апельсиновий фреш — це не тільки корисно, а й сприяє грайливому настрою з ранку. Якщо робити його на ручній соковижималці, це теж нагадує фалічний символ. Уявіть картинку: апельсиновий сік красиво стікає на вас, ви язиками збираєте його один з одного, і це дає потрібний настрій».

За словами Наталії Єжової, рецепта ідеального «інтимного» сніданку немає. Але важливо пам'ятати три правила: продукти, які підвищують лібідо, гра та фалічні символи.

Матеріал із зізнаннями відомої манекенниці «Пережити карантин мені допомогла колекція секс-іграшок»: Кара Делевінь дала відверте інтерв'ю" читайте на сайті" ФАКТІВ «.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

222

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

Решетняк

Суперниця Ані Лорак роздяглася посеред міста, викликавши захоплення у Астаф'євої та Позитива

Михайло Хома

Недовго горював після розлучення: DZIDZIO ніжно обійняв за талію чарівну блондинку, розсердивши свою куму

гроші

Податок на нерухомість 2021: яке майно не підлягає оподаткуванню

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.