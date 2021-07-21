Якщо максимальний показник ерекції припадає на ранок: сексолог рекомендувала приємний сніданок для ранкового інтиму

Якщо італійські вчені стверджують, що коронавірус збільшує ризик розвитку еректильної дисфункції, то сексолог Наталя Єжова розповідає, як зробити так, щоб ранковий секс у пари вдався.

Сексолог, психолог і ведуча реаліті «Екси», яке вийде на «Новому каналі», позначила три важливих для цього правила, а також поділилася рецептом «сніданку, що збуджує».

«У більшості чоловіків вранці — максимальний показник ерекції. Є список продуктів, які підвищують лібідо чоловіків через певний комплексу вітамінів. Серед них — пісне м'ясо, горіхи… «- розповідає Наталя Єжова.

У якості приклада вона навела сніданок, що складається з бананового фондю і апельсинового фрешу. «Банан і розтоплений на водяній бані чорний шоколад — це смачно і красиво. Коли ви годуєте цим один одного в ігровій формі, це радує і налаштовує на романтичну атмосферу. Якщо включити приємну музику і аромалампу із запахом, наприклад, того ж шоколаду, потрібний настрій 100% буде», — запевняє сексолог і додає: «Апельсиновий фреш — це не тільки корисно, а й сприяє грайливому настрою з ранку. Якщо робити його на ручній соковижималці, це теж нагадує фалічний символ. Уявіть картинку: апельсиновий сік красиво стікає на вас, ви язиками збираєте його один з одного, і це дає потрібний настрій».

За словами Наталії Єжової, рецепта ідеального «інтимного» сніданку немає. Але важливо пам'ятати три правила: продукти, які підвищують лібідо, гра та фалічні символи.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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