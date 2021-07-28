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Здоров'я та медицина

Незручні хвороби: уролог розповіла про наслідки COVID-19

17:05 29 липня 2021
чоловік

COVID-19 прицільно вдарив по чоловічому здоров'ю.

— Фахівці світової урологічної спільноти відзначають, що коронавірус негативно вплинув на тканину передміхурової залози, — пояснює уролог Консультативно-діагностичного центру Київської міської клінічної лікарні № 6 Олена Князьська. — Через порушення адекватного кровопостачання виникає набряк органів, загострюється хронічний простатит, прогресує ріст аденоми передміхурової залози. Побільшало пацієнтів зі скаргами на статеву слабкість, причому молодих. Нещодавно звернувся чоловік, якому немає ще 30 років, і після обстеження ми виявили у нього еректильну дисфункцію.

— Чому частіше загострюється хронічний простатит?

— Припускаю, що після хвороби, викликаної коронавірусом, у передміхуровій залозі виникає мікротромбоз, погіршується венозний відтік. Тканина простати активно живиться капілярної кров'ю. Якщо утворюються маленькі тромби, то дрібні судини закриваються і спустошуються. Виникає загострення запалення простати, нерідко — еректильна дисфункція.

— З якими проблемами до вас звертаються жінки?

— Найчастіше із запаленням сечового міхура — цистит, пов'язаний з переохолодженням, що виникає через купання в водоймах — озерах, ставках. Запальний процес може спровокувати навіть вчасно не знятий мокрий купальник, а також похибки в дієті. Сечовипускний канал (уретра) у жінок коротший, ніж у чоловіків. І кишкова паличка — найчастіший збудник бактеріального циститу — легко проникає в сечовий міхур.

Хронічними циститами часто страждають жінки, які вступили в менопаузу. Внаслідок гормонального згасання стоншується слизова сечового міхура, і захист від мікробів слабшає.

Які симптоми хронічного простатиту? Що допоможе зняти його загострення? Як вилікувати хронічний цистит?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 2 серпня, з 16:00 до 17:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість уролог Олена Анатоліївна Князьська.

Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 12 серпня

Раніше на прямій лінії «ФАКТІВ» імунолог Олег Назар розповів, як впоратися з наслідками COVID-19.

Фото Pexels

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