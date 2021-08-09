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Здоров'я та медицина

«Дельта» б'є по неприщепленим: чому цей штам більш небезпечний

21:33 9 серпня 2021
«Дельта» б&#39;є по неприщепленим: чому цей штам більш небезпечний

У Міністерстві охорони здоров'я України запевняють, що висока смертність при інфікуванні штамом коронавіруса «Дельта» спостерігається тільки серед невакцинованих пацієнтів. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузин.

«Дійсно людина, інфікована штамом „Дельта“, вона набагато заразніша і у неї більша кількість вірусних частинок міститься у верхніх дихальних шляхах», — констатував медик.

Проте в тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму «Альфа», — зазначив Кузін.

І хоч ефективність вакцини в разі інфікування «Дельтою» дійсно знижується (приблизно на 10%), захист все-одно працює.

Нагадаємо, в Україні очікують спалах інфікування штамом «Дельта» вже після закінчення літнього відпускного сезону. А ще варто враховувати ризики нового штаму — «Лямбда», який краще вміє обходити імунну відповідь організму, а тому вакциновані ті, хто вже перехворів, захищені від цього штаму набагато менше.

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