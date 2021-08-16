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Здоров'я та медицина

В Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян: в МОЗ розкрили деталі

19:03 16 серпня 2021
вакцини

В Україні можуть ввести обмеження для тих громадян, які не зробили щеплення від коронавірусу. Коли щеплення зробить не менше половини населення країни, тоді можливе введення обмежень для невакцинованих. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив головний санітарний лікар Ігор Кузин.

За його словами, обмеження можуть стосуватися доступу до масових заходів та суспільних послуг для невакцинованих. Для деяких людей це може послужити мотивацією зробити щеплення.

Зараз в МОЗ планують стимулювати до вакцинації тільки співробітників критичної інфраструктури — сфери транспорту, медиків.

У відомстві також обговорюють необхідність повної вакцинації мешканців гуртожитків. Це пов'язано з тим, що часто спалахи коронавірусу відбуваються саме у гуртожитках.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я відповіли на найпоширеніші питання про вакцинацію.

Нагадаємо, в Балтської ОТГ Одеської області вже зараз заборонили вхід до адміністративних будівель жителям, не щепленим від COVID-19. Всім відвідувачам необхідно пред'явити документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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