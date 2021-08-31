26.79 / 26.98 31.49 / 31.84
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Симптоми коронавируса змінилися: на що важливо звернути увагу

12:55 31 серпня 2021
Хвора

В Україні, незважаючи на масову вакцинацію, COVID-19 все частіше вражає молодих людей, причому в більшості з них виникають важкі ураження легень. Про це головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів ТСН.

За словами медика, змінилися також перші симптоми хвороби.

«У людей, яких госпіталізують із коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху та смаку. Натомість збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково-шлункового тракту. Цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих, які є зараз мають тяжкі ураження легень», — заявив Федоренко.

Раніше повідомлялося, що в Україні розглядають можливість посилення карантинних обмежень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

388

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Суд

В яких випадках можуть відібрати квартиру за борги по комуналці: пояснення юриста

Зеленський в США

Прес-служба Зеленського оскандалилася перед його зустріччю з Байденом: що сталося

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.