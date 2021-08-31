Симптоми коронавируса змінилися: на що важливо звернути увагу

В Україні, незважаючи на масову вакцинацію, COVID-19 все частіше вражає молодих людей, причому в більшості з них виникають важкі ураження легень. Про це головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів ТСН.

За словами медика, змінилися також перші симптоми хвороби.

«У людей, яких госпіталізують із коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху та смаку. Натомість збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково-шлункового тракту. Цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих, які є зараз мають тяжкі ураження легень», — заявив Федоренко.

Раніше повідомлялося, що в Україні розглядають можливість посилення карантинних обмежень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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