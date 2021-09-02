Столичні лікарі врятували чотири життя, пересадивши від померлої жінки серце, печінку та дві нирки (відео)

Операція по трансплантації серця стала четвертою в київському Інституті серця за цей рік. З моменту вилучення органу і до того, як він почав переганяти кров в організмі 37-річного чоловіка, пройшло лише 125 хвилин

Вдень 1 вересня кардіохірургам повідомили із столичної лікарні № 6, що у них помирає жінка, рідні якої погодилися, аби її органи взяли для пересадки. Приблизно о 19.00 директор Інституту серця Борис Тодуров із завідувачем відділення трансплантації серця Гаврилом Ковтуном виїхали на процедуру забору органу. В цей час реципієнта — 37-річного чоловіка, який більше року знаходився на лікуванні в цьому медичному закладі — приготували до операції. О 22.12 Борис Тодуров зайшов у операційну, тримаючи в руках спеціальний холодильник з донорським серцем всередині. Трансплантація почалася.

- Сьогоднішня пересадка стала четвертою, яку ми проводимо у стінах нашого інституту, — розповів Борис Тодуров вже після операції. — Всі інші майже два роки ми проводили в інших містах країни: Львові, Запоріжжі… Не так давно і столичні лікарні почали давати нам донорські органи: обласна лікарня, перша, тепер ось 6-та… Одночасно з серцем наші колеги взяли для пересадки обидві нирки та печінку. І паралельно з тією операцією, яку робили ми, в інших медичних закладах Києва рятували ще три життя.

Серце, вилучене з тіла, може знаходитися без кровообігу, у стані ішемії, три години. За цей час його потрібно довезти до операційної, де знаходиться реципієнт, вшити і запустити в процес кровообігу. Ми впоралися за 125 хвилин — трохи більше, ніж за дві години. Я вдячний поліції, яка супроводжувала нас, завдяки чому ми дісталися до Iнститута за 15 хвилин. Це значно підвищувало шанси на вдалу операцію.

Приблизно за двадцять хвилин до опівночі донорське серце почало битися у відкритій грудній клітині чоловіка. Ще година знадобилася лікарям, аби зігріти охолоджену до 28 градусів кров, відключити пацієнта від апаратів, які здійснювали процеси життєдіяльності, поки не працювало серце. Незадовго до першої ночі Борис Тодуров та Гаврило Ковтун, пересвідчившись, що трансплантоване серце працює як слід, тиск та дихання у чоловіка відновлені, залишили операційну.

Нагадаємо, команда київських кардіохірургів на чолі з Борисом Тодуровим допомагає при операціях з трансплантації органів у клініках інших регіонів, зокрема у Львівській лікарні швидкої допомоги.

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