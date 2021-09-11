З 1 жовтня хворі на діабет будуть отримувати інсулін по-новому: що важливо знати

З 1 жовтня пацієнти з діабетом в Україні, яких нещодавно закликали до обов’язкової вакцинації проти COVID-19, зможуть отримати інсуліни безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за договором з НСЗУ. Вартість інсулінів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України. Про це йдеться у повідомленні НСЗУ в Telegram.

Так, для того, щоб з 1 жовтня отримувати інсуліни за програмою «Доступні ліки» пацієнту з діабетом потрібно найближчим часом відвідати ендокринолога. Щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я.

«Індивідуальний план лікування пацієнта складає виключно ендокринолог, який приймає амбулаторно. Не сімейний лікар і не ендокринолог стаціонару», — наголосили у відомстві.

На основі індивідуального плану лікування буде формуватися електронний рецепт на препарати інсуліну. Перший е-рецепт на інсулін виписує лікар-ендокринолог. Повторний рецепт зможе також виписати і сімейний лікар.

З електронним рецептом пацієнт обирає будь-яку аптеку, в будь-якому регіоні країни, яка має договір з НСЗУ за напрямком реімбурсації інсулінів.

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Фото: https://ua.depositphotos.com/

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