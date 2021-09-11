Горіхи і креветки: Марина Узєлкова назвала продукти, які позбавлять від безсоння

Безсоння медики називають одним з «подарунків» коронавірусної інфекції, однак подолати її допоможе корекція режиму харчування. У цьому впевнена екс-дружина боксера Узєлкова Марина Боржемська.

У соцмережі вона перерахувала продукти, які можуть допомогти заснути.

Волоські горіхи, як багате джерело триптофану, амінокислоти, що сприяє виробленню необхідної для здорового сну рівня сератоніну і мелатоніну (ці гормони відповідають за наш біологічний годинник і відчуття часу) допомагають нормалізації добових ритмів, сприяють швидкому засинанню і міцному сну. Володіє сонним ефектом і мигдаль, що багатий на магній.

Креветки є ще одним безцінним джерелом триптофану, а це вагомий привід порадувати себе морськими делікатесами проти ночі.

Латук, який можна їсти як у вигляді салатів, так і заварювати в чаї, багатий на лактукаріум — речовину, що за дією нагадує заспокійливе.

Тунець і лосось є джерелами вітаміну В6, який бере найактивнішу участь у виробленні мелатоніну і серотоніну. Серед інших продуктів, звідки можна отримати цей вітамін, — свіжий часник і фісташки.

Ромашковий чай недарма називають першим засобом від безсоння, адже всього одна чашка ароматного відвару здатна підняти рівень гліцину, що м'яко заспокоює нерви і знімає м'язову напругу.

Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Узєлков вирішив знайти нове сімейне щастя на шоу «Одруження наосліп», але відмовив запропонованій йому обраниці, заявивши, що все ще любить Марину.

Фото instagram.com/uzelkova.marina/

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