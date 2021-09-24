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Здоров'я та медицина

27 вересня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість ортопед-травматолог Дмитро Яровий

17:08 26 вересня 2021
лікар

— Які симптоми постковідного суглобового синдрому?

— Найчастіше вражаються суглоби ніг — тазостегнові, колінні, — каже ортопед-травматолог Консультативно-діагностичного центру Деснянського району Києва кандидат медичних наук Дмитро Яровий. - Виникає біль у хребті, який турбує і пригнічує пацієнтів. Турбують больові відчуття в області шиї, голови або суглобів рук.

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— Як відбувається реабілітація?

- Важливо, щоб люди не намагалися лікуватися самостійно, призначаючи собі ліки чи процедури, а зверталися до фахівця. Кожному пацієнту після обстеження ми підбираємо індивідуальну програму лікування і реабілітації. Призначаємо ліки, вводимо всередину суглоба препарати-мастила, власні стовбурові клітини пацієнта, використовуємо плазмотерапію. Ефективна фізіотерапія: високоінтенсивні магнітотерапія і лазерне лікування, ударно-хвильова терапія та інші методи. У пацієнтів покращуються кровотік і обмін речовин, підвищуються захисні сили, зменшуються або знімаються запальні процеси, прискорюється загоєння.

Чому коронавірус «б'є» по суглобам? Як лікувати загострення артрозу у тих, хто перехворів COVID-19? Кому потрібна операція по заміні пошкодженого суглоба ендопротезом?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 27 вересня, з 11:00 до 12:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість ортопед-травматолог кандидат медичних наук Дмитро Михайлович Яровий.

Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 7 жовтня

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