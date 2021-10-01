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Здоров'я та медицина

Магнітні бурі у жовтні: коли чекати удару

17:59 1 жовтня 2021
бурі

Після магнітних бур наприкінці вересня і вранці 1 жовтня другий місяць осені принесе ще кілька складних днів для метеочутливих людей. Очікується не менше чотирьох днів з підвищеним ризиком магнітних бур. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Згідно з прогнозом геомагнітних явищ на жовтень 2021 року сплески активності в магнітосфері очікуються 5, 10, 19 і 30 жовтня.

Періоди, коли підвищується ризик магнітних бур, це 2−5 жовтня, 15−20 жовтня, 29−30 жовтня.

Магнитные бури
Магнітні бурі у жовтні

З огляду на те, що магнітні бурі очікуються в основному в ранкові години, метеочутливим людям радять перебудувати свій денний графік, збільшити час для сну, починати день з легкого сніданку і достатньої кількості рідини, але не кави і не міцного чаю.

Також фахівці в дні магнітних бур радять:

  • більше часу проводити на свіжому повітрі;
  • стежити за показниками кров'яного тиску, звернутися до лікаря, коли тиск суттєво вище норми;
  • змінити робочий день так, щоб на ранкові години не припадало занять, що вимагають уважності і тривалої концентрації;
  • не зловживати стимуляторами нервової системи (це стосується кави та напоїв-енергетиків), пити достатньо води і не переїдати.

Нагадаємо, з 4 по 7 жовтня на здоров'ї можуть позначитися не тільки магнітні бурі, але і чергова зміна погоди. Очікується, що під впливом антициклону велика частина території України розігріється до 18−21 градуса в денний час.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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