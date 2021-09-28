26.52 / 26.71 30.89 / 31.26
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Землю накриє буря «червоного» рівня: що робити метеопатам

11:06 28 вересня 2021
Магнітна буря

Вранці у вівторок, 28 вересня, метеозалежні люди могли відчути на собі дію магнітної бурі «червоного» рівня, а у середу, 29 вересня, магнітосфера Землі також буде неспокійною.

За даними ФІАН, рано вранці у вівторок на Землі фіксувалася магнітна буря рівня G1.

У дні, коли магнітосфера неспокійна, метеозалежним людям радять, за можливості, проводити час у спокійній обстановці і нормально висипатися. Більше часу варто проводити на свіжому повітрі, не вживати алкоголь і каву, віддавши перевагу трав'яним чаям. На певний час краще відмовитися від солоної та жирної їжі.

Також магнітні бурі очікуються і у жовтні. Обережними варто бути 4, 5 і 10 жовтня. А найтривалішою стане магнітна буря з 15 до 20 жовтня. Переважно її вплив відчуватиметься у ранкові години. Пік бурі припаде на 19 жовтня. Очікуються магнітні бурі і наприкінці другого місяця осені — 29−30 жовтня 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

паспорт і гроші

Правила індексації пенсій змінили: чого чекати українцям з 1 жовтня

Сватко

«Емоції зашкалюють»: «таємна дружина» Винника відібрала у нього найдорожче

Усик переміг Джошуа

Усик у бою з Джошуа оригінально «відповів» на запитання, чий Крим

паспорт

З 1 грудня деяким українцям збільшать пенсію на 930 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.