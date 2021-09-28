Землю накриє буря «червоного» рівня: що робити метеопатам

Вранці у вівторок, 28 вересня, метеозалежні люди могли відчути на собі дію магнітної бурі «червоного» рівня, а у середу, 29 вересня, магнітосфера Землі також буде неспокійною.

За даними ФІАН, рано вранці у вівторок на Землі фіксувалася магнітна буря рівня G1.

У дні, коли магнітосфера неспокійна, метеозалежним людям радять, за можливості, проводити час у спокійній обстановці і нормально висипатися. Більше часу варто проводити на свіжому повітрі, не вживати алкоголь і каву, віддавши перевагу трав'яним чаям. На певний час краще відмовитися від солоної та жирної їжі.

Також магнітні бурі очікуються і у жовтні. Обережними варто бути 4, 5 і 10 жовтня. А найтривалішою стане магнітна буря з 15 до 20 жовтня. Переважно її вплив відчуватиметься у ранкові години. Пік бурі припаде на 19 жовтня. Очікуються магнітні бурі і наприкінці другого місяця осені — 29−30 жовтня 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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