Майже половина областей України вже «помаранчеві»: в МОЗ розповіли, де найгірша ситуація
В Україні за останню добу встановлений новий рекорд захворюваності на коронавірус.
За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 7 жовтня 12 регіонів країни відповідають «помаранчевій» зоні адаптивного карантину.
Це Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.
У всіх цих областях перевищена норма рівня захворюваності на коронавірус (вона повинна становити менш як 75 на 100 тисяч населення).
Найгірша ситуація за цим показником у Чернівецькій (715), Луганській (687) та Харківській (477) областях.
У деяких регіонах спостерігається «червоний» рівень динаміки госпіталізацій хворих на коронавірус.
Згідно з нормами, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів або з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів повинний складати не більше 50%.
За цим показником найгірша ситуація у Херсонській — 62,2%, Полтавській — 58,3% та Київській — 54,6% областях.
Нагадаємо, за оцінками уряду, до кінця цього тижня у «червону» карантинну зону можуть перейти Запорізька, Харківська та Херсонська області.
Фото: https://ua.depositphotos.com181
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