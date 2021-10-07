Майже половина областей України вже «помаранчеві»: в МОЗ розповіли, де найгірша ситуація

В Україні за останню добу встановлений новий рекорд захворюваності на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 7 жовтня 12 регіонів країни відповідають «помаранчевій» зоні адаптивного карантину.

Це Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

У всіх цих областях перевищена норма рівня захворюваності на коронавірус (вона повинна становити менш як 75 на 100 тисяч населення).

Найгірша ситуація за цим показником у Чернівецькій (715), Луганській (687) та Харківській (477) областях.

У деяких регіонах спостерігається «червоний» рівень динаміки госпіталізацій хворих на коронавірус.

Згідно з нормами, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів або з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів повинний складати не більше 50%.

За цим показником найгірша ситуація у Херсонській — 62,2%, Полтавській — 58,3% та Київській — 54,6% областях.

Нагадаємо, за оцінками уряду, до кінця цього тижня у «червону» карантинну зону можуть перейти Запорізька, Харківська та Херсонська області.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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