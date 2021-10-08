26.26 / 26.45 30.25 / 30.58
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

11 жовтня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість отоларинголог Максим Овсієнко

17:40 10 жовтня 2021
лікар

— Людина, котра захворіла на COVID-19, часто зауважує, що перестала відчувати запахи. Але після одужання нюх повертається?

— Не у всіх, — розповідає отоларинголог відділення отоларингології Київської міської клінічної лікарні № 9, аспірант кафедри отоларингології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика Максим Овсієнко. — Дослідження показують, що через чотири тижні після одужання нюх відновлюється повністю приблизно у 40 відсотків пацієнтів, покращується — майже у 50 відсотків, а у решти ситуація залишається колишньою. Згодом кількість тих, до кого нюх повернулося, збільшується, але далеко не всім так щастить. Таким пацієнтам потрібна консультація отоларинголога.

— Як лікується порушення нюху?

— Єдиного підходу немає. Часто призначаються місцеві кортикостероїди. Також можуть бути ефективні спеціальні вправи, що відновлюють зв'язку між нюховим епітелієм і відділом головного мозку, який відповідає за сприйняття запахів. Людина вдихає певні аромати — троянди, герані, шкіри, бензину — і читає їх назви. У головному мозку створюється асоціативний зв'язок.

Як відрізнити перші симптоми COVID-19 від інших ГРВІ? Чим небезпечна втрата нюху? Чи може вона статися після щеплення від коронавірусу?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 11 жовтня, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість отоларинголог Максим Олександрович Овсієнко.

Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 21 жовтня

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», в Україні різко збільшилася кількість хворих на коронавірус. Головний санлікар України розповів, кому не можна робити щеплення від COVID-19.

Фото: pixabay.com

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

Віктор Вихрист

Непереможний українець Вихрист за три раунди побив американця в Лас-Вегасі: відео нокауту

ДТП

Маршрутка розкололася навпіл: ЗМІ повідомляють про загиблих та безліч постраждалих у ДТП на Броварському проспекті Києва

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.