Чому людям 60+ необхідно вакцинуватись вже сьогодні

Спеціалісти МОЗ, що напередоді констатували початок нової хвилі COVID-19 в Україні, зазначають, що найбільшою групою ризику нині залишаються невакциновані громадяни, старші за 60 років.

Згідно з даними медичної статистики, 98,3% осіб похилого віку, які померли внаслідок коронавірусної хвороби з 26 червня по 26 вересня 2021 року, були невакцинованими, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не отримали повного курсу щеплень.

Варто пам’ятати також, що серед людей цієї вікової групи зазвичай багато пацієнтів із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та тих, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, працівники державних органів.

При цьому супутні захворювання не є протипоказанням для щеплення, навпаки — саме хронічні хвороби роблять людину найбільш вразливою до ковіду.

Важливо: єдиним справжнім протипоказанням до щеплення від COVID-19 є важка алергічна реакція на першу дозу вакцини, наприклад анафілактичний шок.

Нагадаємо, що з початку жовтня у семи областях України пенсіонерів вже почали вакцинувати на пошті.



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