Неочевидний ковід: українців навчили, як розпізнати легку форму захворювання

Коронавірусне захворювання у багатьох українців не потребує госпіталізації і протікає відносно легко. Як розпізнати ковід у цьому випадку, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Легкий перебіг захворювання зазвичай супроводжується:

невисокою гарячкою (до 38° C), яка піддається корекції

нежиттю та/або закладеністю носа

головним болем

болем у горлі

міалгією (болем у м’язах)

кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання)

шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення

відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)

спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) та/або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Водночас, цей перелік не є вичерпним, оскільки COVID-19 мутує, і перелік ознак може змінюватись, наголошують лікарі.

Саме тому вони радять робити тест при будь-яких ознаках гострої респіраторної інфекції, аби точно визначити: хворієте ви на коронавірусну хворобу чи у вас звичайна застуда.

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний видати сімейний лікар. У випадку, якщо сімейного лікаря у вас немає, або він з якихось причин не надав направлення, можна зателефонувати на гарячу лінію 0 800 60 20 19.

Ну і звичайно, у разі погіршення самопочуття необхідно проконсультуватись із сімейним лікарем, а в екстрених випадках — телефонувати на 103 для виклику медичної бригади.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко визнав, що Україну охопила нова хвиля COVID-19, і вона прийшла раніше, ніж прогнозувалося. За словами Ляшка, не обійшлося без впливу Росії, яка заполонила мережу постами антивакцинаторів.

394

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter