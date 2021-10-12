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Здоров'я та медицина

Неочевидний ковід: українців навчили, як розпізнати легку форму захворювання

9:54 12 жовтня 2021
Головний біль

Коронавірусне захворювання у багатьох українців не потребує госпіталізації і протікає відносно легко. Як розпізнати ковід у цьому випадку, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Легкий перебіг захворювання зазвичай супроводжується:

  • невисокою гарячкою (до 38° C), яка піддається корекції
  • нежиттю та/або закладеністю носа
  • головним болем
  • болем у горлі
  • міалгією (болем у м’язах)
  • кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання)
  • шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення
  • відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)
  • спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) та/або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Водночас, цей перелік не є вичерпним, оскільки COVID-19 мутує, і перелік ознак може змінюватись, наголошують лікарі.

Саме тому вони радять робити тест при будь-яких ознаках гострої респіраторної інфекції, аби точно визначити: хворієте ви на коронавірусну хворобу чи у вас звичайна застуда.

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний видати сімейний лікар. У випадку, якщо сімейного лікаря у вас немає, або він з якихось причин не надав направлення, можна зателефонувати на гарячу лінію 0 800 60 20 19.

Ну і звичайно, у разі погіршення самопочуття необхідно проконсультуватись із сімейним лікарем, а в екстрених випадках — телефонувати на 103 для виклику медичної бригади.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко визнав, що Україну охопила нова хвиля COVID-19, і вона прийшла раніше, ніж прогнозувалося. За словами Ляшка, не обійшлося без впливу Росії, яка заполонила мережу постами антивакцинаторів.

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