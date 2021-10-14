«Дарниця» запустила проєкт про постковідний синдром

Фармацевтична компанія «Дарниця, яка входить до топ-30 самих успішних брендів, створила онлайн-платформу для збору офіційної інформації про постковідний синдром — різні побічні ефекти або їхня сукупність, що можуть відчувати люди, які перенесли захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними Національного інституту здоров'я і клінічного вдосконалення, цей синдром може спостерігатися майже у половини людей, які перенесли COVID-19. Він виражається у наявності тих чи інших симптомів, які спостерігаються протягом трьох місяців після захворювання, а у деяких випадках і ще довше.

Серед таких симптомів медики виділяють задишку і ускладнене дихання (77% перехворілих), посилене серцебиття і біль у грудях (до 67%), загальну втомлюваність, а також необгрунтований страх і тривожність (від 40 до 80%).

Метою проєкту «Дарниці» є збір всієї доступної інформації про постковідний синдром та її аналіз для подальшого ознайомлення громадян. Крім загальних відомостей, платформа містить низку рекомендацій щодо подолання наслідків COVID-19 — зокрема, поради з планування режиму дня, технік правильного дихання і розслаблення. При цьому, як відзначають в компанії, всі рекомендації засновані виключно на результатах міжнародних експертних досліджень.

Директор з медичних питань «Дарниці» Ігор Никифорчин вважає, що вільний доступ до повної та актуальної інформації про COVID-19 та постковідний синдром — обов'язкова умова успішної боротьби з пандемією і її негативними наслідками.

«Ми — лідери фармацевтичного ринку України, тому без сумніву не можемо стояти осторонь найактуальнішого питання у сфері охорони здоров'я. Турбота про лікарів і пацієнтів — це наша місія», — підкреслив Никифорчин.

Фармацевтична фірма «Дарниця» заснована у 1930 році. Портфоліо компанії включає понад 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується у 16 країн світу. Бенефіціарами компанії є сім'я Загорій.

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