При остеопорозі перелом можна отримати, навіть чхнувши або спіткнувшись: сьогодні це захворювання лікується

Слабкість в м'язах, швидка стомлюваність, біль у спині… Багато людей вважають, що це ознаки неминучої старості.

— Такі симптоми можуть вказувати і на остеопороз — захворювання кісткової тканини, при якому вона втрачає щільність, — пояснює лікар-ревматолог вищої категорії, керівник відділу Інституту геронтологи імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України, доктор медичних наук професор Наталя Григор'єва. — Розпізнати хворобу вкрай складно, адже у неї немає специфічних симптомів.

Нерідко остеопороз виявляють, коли у людини вже трапився малотравматичний перелом. Наприклад, йдучи вулицею та спіткнувшись, вона схопилася за край огорожі — і отримала перелом руки біля зап'ястка. Або чхнула і відчула, як заболіла спина — виявилося, що трапився перелом хребця. Або зачепила килимок біля дверей і зламала стегно. У пацієнта з переломом, спровокованим остеопорозом, ризик подальших переломів протягом року зростає в два-три рази.

— Які дослідження підтверджують діагноз?

— Пацієнту роблять рентгенівську денситометрію. Її обов'язково повинні пройти ті, у кого були переломи. Орієнтуватися на результати аналізу кальцію не варто: у крові рівень може бути нормальним, а в кістковій тканині — низьким. Щоб дізнатися, чи загрожує остеопороз, можна відповісти на запитання опитувальника FRAX.

— Як лікувати пацієнта, який страждає на остеопороз?

— Ми призначаємо препарати, які зміцнюють кісткову тканину, рекомендуємо дієту, реабілітолог індивідуально підбирає фізичні вправи. Не втомлюємося повторювати, що краще заздалегідь з'ясувати свої ризики, змінивши життя так, щоб звести їх до мінімуму.



Як проводиться денситометрія і лікується остеопороз? Які продукти зміцнюють кісткову тканину? Чи потрібно при цьому захворюванні приймати посилені дози вітаміну D? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 18 жовтня, з 10:00 до 11:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість ревматолог доктор медичних наук Наталія Вікторівна Григор'єва. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 28 жовтня

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», ріпчаста цибуля не тільки ефективно бореться з вірусами, але й підвищує щільність кісткової тканини.

Фото: pixabay.com

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