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Здоровье и медицина

Репчатый лук повышает плотность костной ткани

6:48 22 марта 2021
репчастый лук

Давно известно, что лук является эффективным методом борьбы с любыми простудными вирусами и укрепляет иммунитет. Но в ходе исследования по остеопорозу турецкие медики определили, что у того, кто ежедневно съедает небольшую луковицу, в течение месяца плотность костной ткани повышается на пять процентов, о чем пишет издание Milliyet.

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Овощ богат витаминами и питательными веществами, благотворно влияющими на наше здоровье. Он снижает уровень холестерина, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, репчатый лук поддерживает полезную микрофлору в кишечнике. А это положительно отражается на процессе пищеварения.

Благодаря содержанию 25 различных антиоксидантов репчатый лук предотвращает повреждение клеток организма, тем самым помогает бороться с возрастными изменениями.

Антимикробные свойства лука способствуют укреплению зубов и обеспечивают гигиену ротовой полости. Лук содержит кверцетин — вещество, которое полезно для глаз и тормозит развитие катаракты. За счет высокого содержания витаминов A, C и E репчатый лук поможет улучшить состояние кожи.

Тем временем специалисты выяснили, что многие продукты, которые символизируют здоровое питание, на самом деле угрожают долголетию человека.

Фото: pixabay

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