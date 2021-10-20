Чи потрібно носити маску вакцинованим від COVID-19

Сотні мобільних бригад виходять в рейди по Україні з перевірками маскового режиму. Причому вони можуть не тільки «вести розʼяснювальну роботу», але й значно полегшити наші гаманці навіть за недостатньо натягнуту на ніс маску. На думку міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, знімати маски не можна, бо обхват населення щепленнями ще досить низький. Але багато українців вже отримали по дві дози вакцини від коронавірусу і вважають за недоцільне носити «намордники».

Чи потрібна маска людині, яка вакцинувалася від COVID-19, «ФАКТАМ» розповіла Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоровʼя КМДА:

— Потрібно памʼятати, що вакцинація не стовідсотково захищає від зараження коронавірусом. А крім нього, зараз — ще й підвищена небезпека гострих респіраторних захворювань (в тому числі — грипу). Додам: у разі інфікування у вакцинованих перебіг хвороби може бути настільки легким, що людина її й не відчує. Але — буде переносником вірусу й може заразити інших. Тому маски необхідні — вони дозволяють мінімізувати небезпеку зараження й захистити оточення. Серед інших засобів мінімізації ризиків «підхопити» вірус: дотримання фізичної дистанції, миття рук, вологе прибирання і провітрювання приміщень.

Нагадаємо, що минулого року було встановлено адмінвідповідальність за «перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок» — штраф від 170 до 255 гривень. Причому накладати ці штрафи можуть не тільки суди та виконкоми місцевих рад, але й поліція та держепідслужба — прямо на місці порушення. Не можуть бути притягнуті до відповідальності за неправильне носіння (чи неносіння) масок неповнолітні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна опинилася на другому місті в Європі за кількістю смертей на 100 тисяч населення. За станом на 19 жовтня у «червоній» зоні карантину перебувають вже п'ять областей, в них введені обмеження.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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