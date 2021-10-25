Відразу чотири магнітні бурі чекають українців у листопаді: календар небезпечних для здоров'я дат

У листопаді очікується чотири магнітні бурі, які позначаться на самопочутті багатьох людей. Метеозалежним людям потрібно бути особливо уважними та обережними 11,15,18 та з 25 листопада. Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Буря 11 листопада буде не надто сильною. Вона може негативно вплинути на самопочуття людей похилого віку.

Найнесприятливіша геомагнітна обстановка буде 14 та 15 листопада, далі сонячна активність піде на спад.

15 листопада метеозалежні люди відчують вплив сонячної активності з самого ранку.

18 листопада навпаки пік активності бурі буде ввечері, напередодні повного місяця. У цей час можуть бути напади незрозумілої паніки або агресії.

25 листопада розпочнеться найдовша четверта магнітна буря у листопаді, яка триватиме до 29 числа. Пік цієї магнітної бурі очікується саме 29 листопада. Через нестабільність сонячної активності, протягом доби буде змінюватися сила впливу бурі на організм. Краще відмовитися від фізичних навантажень, а також ретельно стежити за станом свого здоров'я.

Медики стверджують, що погіршення самопочуття відбувається через коливання магнітного поля, що уповільнюють капілярний кровообіг, й настає кисневе голодування тканин.

Сонячна активність особливо небезпечна для літніх, метеочутливих людей та тих, хто має хронічні хвороби.

Щоб зменшити вплив геомагнітних явищ на організм, потрібно більше бувати на свіжому повітрі, дотримуватися режиму сну, відмовитися від важкої їжі та алкоголю, уникати конфліктів й поганих думок. Позитивний настрій допоможе впоратися з будь-якими катаклізмами природи.

Людям з хронічними захворюваннями лікарі радять не припиняти прийом раніше запропонованих ліків. Паралельно з цим заварювати заспокійливі трав'яні відвари та чаї.



Нагадаємо, у жовтні теж була зафіксована тривала магнітна буря. Підвищені геомагнітні зміни спостерігаються і в понеділок, 25 жовтня.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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