Сексуальну активність можна підвищити за допомогою їжі: які продукти покращують інтимні стосунки

Ще стародавні лікарі були стурбовані тим, щоб за допомогою їжі підвищити сексуальну активність людей. А філософ Аристотель вважав, що часник і пекучий перець незамінні для поліпшення жіночої сексуальності.

— Їжа і секс — дві незамінні потреби людини, які, як вважав знаменитий Зигмунд Фрейд, можуть приносити сексуальне задоволення, — пояснює президент Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець. — Його думку підтверджують сучасні нейробіологічні дослідження: при хорошому сексі, як і від смачної їжі, в організмі посилюється вироблення «гормонів радості», зокрема серотоніну, ендорфінів та інших.

Зрозуміло, що здорові інтимні відносини залежать від загального здоров'я партнерів, їх способу життя. Збалансоване і повноцінне харчування покращує інтимні стосунки. А деякі продукти дійсно здатні підвищити лібідо і ще більше збільшити задоволення від сексу.

Продукти для витривалості

Якщо людина дотримується харчування, що підтримує роботу серця і судин, то отримує приємний бонус: поліпшення кровообігу підсилює сексуальну реакцію, зокрема й еректильну функцію. Іншими словами, що добре для серця та судин, то не менше добре для статевої активності.

Фахівці Американської асоціації серця рекомендують вживати фрукти й овочі, цільнозернові продукти, багаті на клітковину, горіхи та боби, оливкова і соняшникова олія, морепродукти. Доведено, що ті, хто дотримуються такої здорової для серцево-судинної системи дієти, можуть поліпшити і деякі аспекти сексуального здоров'я.

Зокрема чоловіки, які страждають метаболічним синдромом, які дотримувалися середземноморської дієти, мали менше проблем з порушенням ерекції. Одним з кращих компонентів дієти є корисні жири. Недарма ацтеки одним словом називали і корисний плід авокадо, і чоловіче яєчко. Дослідження показали: чоловіки, які люблять авокадо, менше ризикують нажити метаболічний синдром.

Продукти для підвищення лібідо

Продукти, що збільшують сексуальний потяг, називаються афродизіаками (в честь давньогрецької богині кохання Афродіти). Одними з найвідоміших афродизіаків є устриці — завдяки високому вмісту в них цинку. Його в порції устриць більше, ніж у будь-якій іншій їжі.

Цей мінерал потрібен організму щодня, адже від нього залежить клітинний метаболізм, витривалість і регулювання рівня чоловічого статевого гормону тестостерону. Раніше устриці входили до переліку небажаних продуктів через високий рівень холестерину, але останні дослідження не підтвердили негативного впливу. Також багато цинку містять краби і омари, червоне м'ясо, кедрові горіхи.

Продукти для підтримки ерекції

У чоловіка, який «не може», лікарі діагностують еректильну дисфункцію. Причин, що призводять до проблем з ерекцією багато: проблеми з кровообігом, пошкодження нервових центрів у статевому органі, побічні ефекти від прийому препаратів. Щоб повернути сексуальну активність, потрібно виявити причину статевої слабкості й усунути її. У цьому на допомогу приходить змінений раціон.

Фахівці радять чоловікові вживати більше фруктів. Плоди містять флавоноїди, які покращують стан судин. Багаті цими потрібними для організму речовинами ягоди, цитрусові, виноград, яблука, гострий перець, червоне вино. Також корисно пити більше какао, чаю (зеленого, чорного і білого). Чудовий ефект від вживання кавунів: вони містять амінокислоту, яка збільшує рівень оксиду азоту в організмі, що покращує кровотік і розширює судини. Схожими властивостями володіє і червоний буряк, що містить природні нітрати, які теж перетворюються в оксид азоту.

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