Підвищується рівень антитіл: у ЄС схвалили використання третьої дози вакцини Moderna

У той час, як в Україні питання про введення бустерної дози вакцини розглядалося, але рішення поки не прийняте, а третю дозу препаратів проти ковіду рекомендуватимуть лише деяким категоріям населення, у Євросоюзі дійшли висновку, що третя доза вакцини Spikevax від COVID- 19 (від Moderna) може призначатися людям віком 18+.

Такого висновку дійшли у Комітеті з медичних препаратів для людей EMA (Європейської агенції лікарських засобів), зазначивши, що третя доза Spikevax, введена через 6−8 місяців після другої дози, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, у яких він знижувався. Бустерна доза складається із половини дози, що використовується для календаря первинної вакцинації.

«Поточні дані показують, що картина побічних ефектів після ревакцинації аналогічна тому, що відбувається після другої дози. Ризик запальних захворювань серця або інших дуже поодиноких побічних ефектів після ревакцинації ретельно відстежується. Що стосується всіх ліків, EMA продовжуватиме вивчати всі дані про безпеку та ефективність Spikevax» , — йдеться у повідомленні.

Раніше в комітеті дійшли висновку, що бустерна доза Comirnaty (від BioNTech/Pfizer) може розглядатися як мінімум через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років. Додаткову дозу Comirnaty та Spikevax рекомендують вводити людям із сильно ослабленою імунною системою принаймні через 28 днів після прийому другої дози.

Нагадаємо, що у 2022 році Міністерство охорони здоров'я України планує розпочати ревакцинацію населення від коронавірусу.

Матеріал «Вакцинація від коронавірусу: все, що потрібно знати про Pfizer» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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