26.31 / 26.52 30.44 / 30.76
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Підвищується рівень антитіл: у ЄС схвалили використання третьої дози вакцини Moderna

10:14 26 жовтня 2021
Вакцинація

У той час, як в Україні питання про введення бустерної дози вакцини розглядалося, але рішення поки не прийняте, а третю дозу препаратів проти ковіду рекомендуватимуть лише деяким категоріям населення, у Євросоюзі дійшли висновку, що третя доза вакцини Spikevax від COVID- 19 (від Moderna) може призначатися людям віком 18+.

Такого висновку дійшли у Комітеті з медичних препаратів для людей EMA (Європейської агенції лікарських засобів), зазначивши, що третя доза Spikevax, введена через 6−8 місяців після другої дози, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, у яких він знижувався. Бустерна доза складається із половини дози, що використовується для календаря первинної вакцинації.

«Поточні дані показують, що картина побічних ефектів після ревакцинації аналогічна тому, що відбувається після другої дози. Ризик запальних захворювань серця або інших дуже поодиноких побічних ефектів після ревакцинації ретельно відстежується. Що стосується всіх ліків, EMA продовжуватиме вивчати всі дані про безпеку та ефективність Spikevax» , — йдеться у повідомленні.

Раніше в комітеті дійшли висновку, що бустерна доза Comirnaty (від BioNTech/Pfizer) може розглядатися як мінімум через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років. Додаткову дозу Comirnaty та Spikevax рекомендують вводити людям із сильно ослабленою імунною системою принаймні через 28 днів після прийому другої дози.

Нагадаємо, що у 2022 році Міністерство охорони здоров'я України планує розпочати ревакцинацію населення від коронавірусу.

Матеріал «Вакцинація від коронавірусу: все, що потрібно знати про Pfizer» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Підвищення пенсії з 1 грудня: вимоги до стажу посилили

пенсії

Одній із груп пенсіонерів передбачена надбавка до пенсії: хто може розраховувати на додаткові виплати

люди

Виплати українцям старшим за 65 років: з 1 грудня зросте мінімальна пенсія

Субсидія

Зміни в правилах призначення субсидій: хто точно не отримає допомогу від держави

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.