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Здоров'я та медицина

Перехід на зимовий час: дата і як підготуватися до переведення годинника

14:16 27 жовтня 2021
Гаджети перед сном суворо заборонені

Найближчої неділі, 31 жовтня, Україна знову перейде на зимовий час — стрілки годинника о 3:00 потрібно буде перевести на годину тому.

А оскільки організм, як правило, важко пристосовується до нового графіка, готуватись до сезонного часу потрібно поступово, рекомендують психологи.

Що робити:

  • почати лягати на 15−20 хвилин раніше, ніж зазвичай
  • перейти на трав'яні чаї
  • запровадити поживні сніданки і ранні прогулянки
  • уникати фізичних навантажень і не затримуватись на роботі
  • пити більше води

Заборони

У період переходу на зимовий час не можна нервувати і перенапружуватися, їсти жирну їжу, вживати алкоголь, користуватися гаджетами перед сном.

Нагадаємо, в Україні за прикладом Європи планували скасувати «зимовий» та «літній» час, але на підтримку такої ініціативи у Раді не знайшлося потрібної кількості голосів.

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