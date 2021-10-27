Перехід на зимовий час: дата і як підготуватися до переведення годинника

Найближчої неділі, 31 жовтня, Україна знову перейде на зимовий час — стрілки годинника о 3:00 потрібно буде перевести на годину тому.

А оскільки організм, як правило, важко пристосовується до нового графіка, готуватись до сезонного часу потрібно поступово, рекомендують психологи.

Що робити:

почати лягати на 15−20 хвилин раніше, ніж зазвичай

перейти на трав'яні чаї

запровадити поживні сніданки і ранні прогулянки

уникати фізичних навантажень і не затримуватись на роботі

пити більше води

Заборони

У період переходу на зимовий час не можна нервувати і перенапружуватися, їсти жирну їжу, вживати алкоголь, користуватися гаджетами перед сном.

Нагадаємо, в Україні за прикладом Європи планували скасувати «зимовий» та «літній» час, але на підтримку такої ініціативи у Раді не знайшлося потрібної кількості голосів.

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