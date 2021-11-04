«Червоний» рівень небезпеки: Землю накрила сильна магнітна буря

Вранці 4 листопада метеочутливі люди могли зіткнутися із погіршенням самопочуття, головним болем та іншими неприємними симптомами. Фахівці пояснюють, що у першій половині дня зафіксовано потужну магнітну бурю «червоного» рівня. Землі досягнув сонячний викид, який став несподіваним для експертів, що складають прогнози магнітних бур. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

За даними ФІАН, магнітна буря була однією з найбільших за кілька останніх років. Індекс геомагнітної активності різко збільшився до сьомого рівня (з дев'яти можливих). Наразі геомагнітна активність послабилася до індексу 3 за дев'ятибальною шкалою.

Востаннє настільки потужний спалах фіксували навесні 2021 року

Фахівці прогнозують, що до вечора 4 листопада знову можна буде відчути вплив магнітної бурі, а загалом нестабільність магнітного поля Землі зберігатиметься як мінімум до 7 листопада, хоча ймовірність повторення потужного сонячного викиду оцінюється як незначна.

Імовірність повторення магнітної бурі досить мала

Бурі такого ж рівня, як сьогоднішня, спостерігаються не частіше 1−2 разів на рік. Минулого разу потужний спалах реєстрували 12 травня 2021 року, а до цього — навесні 2019-го та влітку 2018-го.

Нагадаємо, у дні з високим ризиком магнітних бур фахівці радять не допускати загострення наявних хронічних хвороб. Для цього важливо забезпечити нормальну тривалість сну, відстежувати частоту серцебиття та артеріального тиску (якщо є проблеми із серцево-судинною системою), не зловживати їжею з високим вмістом солі, а також алкоголем (у разі хронічних розладів травлення). Загальні рекомендації для всіх включають прогулянки на свіжому повітрі, помірні фізичні навантаження, зміщення часу відходу до сну, щоб заснути на півгодини — годину раніше, ніж звичайно.

Фото pixabay.com

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