Так звана «коронасомнія» може стати причиною низки проблем зі здоров’ям, в тому числі підвищеної вразливості до інфекційних захворювань.

Як повідомляє «Дарниця» з посиланням на дані досліджень у різних країнах світу, викликані пандемією порушення розпорядку дня, втома від карантинних обмежень та переживання за близьких почали масово призводити до порушень сну. Так, кількість громадян Великобританії з безсонням у 2020 році зросла у півтора рази, а в Китаї частка таких людей підвищилася з 14,6% до 20%. Це явище отримало назву «коронасомнія» — тобто безсоння, викликане пандемією.

На сайті фармацевтичної компанії «Дарниця» опубліковано перелік порад, які можуть допомогти боротися з безсонням, викликаним стресом та інформаційним перенасиченням внаслідок поширення коронавірусу.

«Хронічне недосипання зазвичай знижує імунітет, і це підвищує сприйнятливість до вірусів. Нестача сну негативно впливає на емоційну складову та настрій. А також призводить до погіршення серцево-судинних та метаболічних проблем, включаючи підвищений ризик збільшення ваги, діабету та високого кров’яного тиску», — відзначається в публікації.

Частина порад вітчизняних фармацевтів стосується зниження загальної тривожності за допомогою обмеження інформаційного потоку та зміни фокусу уваги. Наприклад, рекомендується уникати використання гаджетів у вільний час та особливо перед сном. Крім того, потрібно особливо прискіпливо дотримуватись режиму дня, слідкувати за тим, щоб у спальні було достатньо повітря для здорового сну.

В разі, якщо техніки релаксації не допомагають побороти «коронасомнію», допускається прийом снодійних лікарських засобів. Але в «Дарниці» наголошують: доречність їх використання та індивідуальне дозування необхідно визначати разом з лікарем.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року «Дарниця» є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля — кардіологія, неврологія, розв’язання проблем болю. Протягом 2015−2020 років «Дарниця» випустила на ринок 50 фармацевтичних брендів. Бенефіціари компанії — сім’я Загорій.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що, розширюючи список ефективних антигіпертензивних препаратів, фармацевтична компанія «Дарниця» випустила на український ринок «Рамітон А».

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