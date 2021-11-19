22 листопада на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість нефролог Дар’я Коровинченко

Підступна осіння погода таїть у собі чимало неприємностей. Того, хто промочив ноги чи перемерз, може спіткати інфекційне запалення нирок — пієлонефрит.

— Це захворювання важко не помітити, адже воно проявляється болем, зокрема і при сечовипусканні, помутнінням сечі, лихоманкою, — пояснює нефролог Київського міського центру нефрології та діалізу Дар’я Коровинченко. — Якщо вчасно звернутися до лікаря, то пієлонефрит добре піддається лікуванню. Діагноз можна встановити за результатом загального аналізу сечі. Якщо лейкоцитів більше десяти, то лікар, запідозривши запальну реакцію, призначає антибіотик. Водночас рекомендує здати аналіз сечі на бактеріальний посів (на випадок, коли бактерії виявляться стійкими до призначених ліків).

— Які ще захворювання нирок поширені нині?

— Гломерулонефрит, за якого імунна система дає збій і вражає ниркові клубочки, — найпоширеніше захворювання нирок. Діагностувати його важко, адже потрібно робити біопсію нирки. Хворі ж нерідко звертаються запізно, коли це протипоказано — через надзвичайно високі цифри креатиніну і сечовини. Тому в багатьох пацієнтів гломерулонефрит переходить у хронічну хворобу нирок. До замісної ниркової терапії призводять й інші недуги — цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, полікістоз нирок або печінки.

— Чи потрібно хворим робити щеплення проти коронавірусу?

— Так, адже наші пацієнти перебувають у групі ризику. Для тих, хто захворів на COVID-19, зараз працює окреме відділення. Туди ж направляють і хворих, у яких на фоні коронавірусної інфекції виявлено пошкодження нирок. Також ми рекомендуємо тим, кому потрібна замісна ниркова терапія, заздалегідь зробити щеплення від гепатиту В.

Як лікуються запальні захворювання нирок? Кому необхідна замісна ниркова терапія? Які продукти корисні для нирок? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 22 листопада, з 10:00 до 11:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість нефролог Дар’я Віталіївна Коровинченко. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 2 грудня

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