Голубовська пояснила, кому потрібно зробити третю дозу вакцини

Деяким українцям потрібна буде третя доза вакцини проти коронавірусу, яку вже вводять у деяких інших країнах. При цьому доцільно рекомендувати бустерну дозу не всім підряд, а групам ризику. Звичайно, вакцинація повинна проводитися після консультації з лікарем. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявила заслужений лікар України, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професор Ольга Голубовська.

«Що стосується бустерної дози, більше схиляюся, що так, через півроку після вакцинації слід подумати про додатковий захист груп ризику, але вирішувати це повинен лікар індивідуально. А от щодо молодих людей, чесно кажучи, не дуже в цьому впевнена», — каже інфекціоніст.

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Під групами ризику Голубовська має на увазі не лише людей у віці: «Це не лише люди похилого віку, а й ті, у кого різні імунодефіцитні стани».

Загалом, за словами Голубовської, незважаючи на п'ять етапів кампанії з щеплення групи ризику виявилися обділеними вакцинацією. «У нас вийшло, що ми і перехворілих вакцинували, і молодь, а групи ризику — ні «, — пояснює лікар.

У чому була головна помилка організаторів кампанії з вакцинації, читайте в інтерв'ю Ольги Голубовської «ФАКТАМ» «Реанімації та стаціонари зараз заповнені невакцинованими пацієнтами із груп ризику».

Фото pixabay.com

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