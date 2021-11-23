У яких випадках замість електронного лікарняного видадуть паперовий: роз'яснення Фонду соцстрахування

В Україні, де триває цифровізація державних послуг, з першого жовтня усі заклади охорони здоров’я перейшли на створення медичних висновків замість видачі паперових лікарняних. Однак існують чотири винятки, у разі яких пацієнту видадуть паперовий листок непрацездатності, повідомляє Фонд соціального страхування України.

Так, створенню медичних висновків можуть завадити технічні помилки, які призвели до неможливості формування е-лікарняного, та які не було усунуто упродовж 7 днів. Крім того, такою причиною можуть бути помилки при створенні медичного висновку та спливу строку (7 днів), протягом якого лікар мав можливість внести зміни. У такому разі паперовий лікарняний можуть видати як продовження електронного. Такі лікарняні складають один страховий випадок та оплачуються за загальними правилами. При цьому в паперовому лікарняному, виданому на продовження, обов’язково має бути наведено номер електронного листка непрацездатності.

Також паперовий лікарняний видадуть під час продовження лікарняних, які було видано на папері до 1 жовтня 2021 року та у разі всиновлення новонародженої дитини.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Мінсоцполітики дали відповіді на найпоширеніши запитання, які виникають у громадян після впровадження в країні електронних лікарняних листків.

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