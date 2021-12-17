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Здоров'я та медицина

Чи зобов'язаний сімейний лікар приїжджати на виклик додому до пацієнта: роз'яснення НСЗУ

14:02 17 грудня 2021
Лікар

Сімейний лікар, з яким громадянин України підписав декларацію, може приїхати до хворого, але не зобов'язаний це робити.

Таке роз'яснення дали у Національній службі здоров'я України, додавши, що порядок надання первинної медичної допомоги прописано у документі, затвердженому МОЗ.

«Лікар може виїхати до пацієнта додому, але не зобов'язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко їхати чи у нього не має коштів на проїзд. Крім того, лікар може дати консультацію телефоном або за допомогою відеозв'язку. Знову ж таки, якщо вирішить, що це доцільно», — зазначили у службі та нагадали про правила дзвінків та повідомлень на особистий номері лікаря.

Так, лікар може допомогти дистанційно, але відповідно до режиму роботи закладу, в якому він працює. Також слід враховувати, що у години прийому пацієнтів сімейний лікар не зможе відповідати на дзвінки та повідомлення. Який номер телефону давати пацієнту — власний, контакт-центр або реєстратуру, лікар вирішує сам — це його право.

У свою чергу пацієнт має право дізнатися контакти, за якими він може звернутися у разі виникнення певних ситуацій. Це може бути, наприклад, номер реєстратури амбулаторії.

Має сенс домовитися з сімейним лікарем про ситуації, коли до нього можна звернутися дистанційно, і коли це краще робити.

При цьому у НСЗУ додали, що у невідкладному стані слід дзвонити не сімейному лікарю, а на 103.

Нагадаємо, що у додатку Helsi з'явилася функція завантаження медичних документів — людина може завантажити самостійно скрини аналізів та висновків лікарів із різних лікарень.

Фото з Pixabay

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