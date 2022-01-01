Більше води та жодних солодощів: розвантажувальні дні допоможуть привести себе у форму після свят

Тривалі новорічні свята зазвичай порушують наш здоровий режим, а переїдання та тривалий сон впливають на самопочуття, продуктивність і здоров’я. Проте у дієтологів є дієві поряди, як впоратися із постсвятковим синдромом.

Перше, з чого можна почати — припинити їсти, радить видання Наша мама. Після цього вже можна поступово випити хоча б літр води, встати з-за столу і піти на прогулянку.



А ось переходити до популярних дієт не варто, адже вони стануть справжнім стресом для того, хто відвик за свята від жорстких обмежень шлунка. Такі обмеження загрожують загостренням хронічних захворювань, а також зниженням імунітету та «ефектом бумеранга», тобто поверненням різко скинутої ваги у подвійному обсязі. Тому починайте з розвантажувальних днів: кефірного, білкового, овочевого чи гарбузового.

Також ТСН радить протягом тижня відмовитися від алкогольних напоїв та соків, а також усіх цукромістких напоїв. Натомість випивайте близько 1,5−2 літрів чистої і теплої негазованої води — це прискорить процес очищення організму. Склянка теплої води з лимоном має стати правилом кожного ранку.

Відмовтеся від споживання солодощів. Якщо вже сильно потягло на солодке, можна дозволити трохи сухофруктів або свіжих фруктів.

Харчуйтеся 5 разів на день з перервами в 3−4 години. Під час такого харчування порції треба зменшити.

Аби прискорити процес виведення токсинів, що відбувається через пори, шкіру, і з диханням, варто згадати про кардіотренування, спорт на свіжому повітрі, і взагалі доречною буде будь-яка фізична активність.

Це доречно і в періоди сонячної активності, пік якої в січні настане вже в середині місяця.

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