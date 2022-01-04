Соліст та фронтмен українського гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець завітав на екскурсію виробничими потужностями фармацевтичної компанії «Дарниця». Співак був вражений сучасним модернізованим виробництвом і переконався на власному досвіді, що фармкомпанія, як і його гурт, поділяють одні й ті самі цінності: відсутність обмежень та свобода людини. Популяризація цих цінностей є однією з цілей всеукраїнського туру музикантів на підтримку їхнього альбому «Вільні люди», а «Дарниця» є офіційним партнером заходу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Під час екскурсії Сергій Танчинець відвідав одразу декілька цехів з виробництва лікарських засобів. Зокрема, він побачив, як виготовляють інфузійні розчини. Минулого року з конвеєра компанії зійшли понад 9 млн одиниць такої продукції.

«Дарниця» єдина з усіх українських фармвиробників користується поліпропіленом для пакування інфузійних розчинів з 2015 року. Цей матеріал дозволяє стерилізувати продукцію за високої температури, що, своєю чергою, є гарантією стерильності препаратів. Фронтмен був вражений тим, що усі лінії облаштовані найсучаснішим обладнанням від кращих світових виробників згідно з міжнародним стандартом GMP.

Також музикант побачив 12-ярусний автоматизований склад «Дарниці». Це приміщення, що було створено німецькою компанією Schäfer Nolan у 2007 році, є єдиним повністю роботизованим складом серед інших фармпідприємств у Східній Європі. Завдяки сучасним технологіям тут можна ефективно розмістити всю продукцію, для якої у звичайних умовах знадобилася б у 16 разів більша площа. Причому усю роботу на складі виконують автоматичні вантажні маніпулятори.

«Просто захмарний рівень крутості організації всього виробництва. Автоматизований склад — це взагалі щось неймовірне, це просто вау! Він просто вражає, і бере гордість, що це наше, українське! Загалом на виробництві все автоматизовано, все так, як має бути в майбутньому. Надзвичайно мені сподобалось. З задоволенням сходив би ще раз і дуже просився б до цеху, де виготовляють нами улюблений «Цитрамон-Дарниця», — розповів Сергій Танчинець.

Між тим побачити на власні очі виробництво «Дарниці» може кожен охочий, необхідно лише записатися на онлайн-екскурсію. Це можна буде зробити з другої половини січня. На офіційному сайті компанії буде анонсований новий графік екскурсій.

Нагадаємо, як повідомили у компанії, у 2021 році онлайн-екскурсії виробництвом «Дарниці» відвідали понад 1500 учасників через соціальну мережу фейсбук, понад 900 — через платформу ZOOM та майже 700 — через ютуб.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована у 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується у 15 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

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