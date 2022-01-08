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Здоров'я та медицина

Організму важко подолати дві інфекції: медик розповіла про «підступність» нового штаму коронавірусу «Омікрон»

15:22 8 січня 2022
хвора

Небезпека нового штаму коронавірусу «Омікрон» у тому, що він поширюється якраз перед сезоном грипу. Організму важко буде впоратися, якщо відбудеться одночасне зараження грипом і «Омікроном». Про це в ефірі «Україна 24» розповіла інфекціоністка Тетяна Логінова.

«Я вже спостерігаю кілька тяжких випадків грипу. Небезпечно, якщо «Омікрон» поєднується із вірусом грипу. Буде тяжкий перебіг хвороби, і організму буде важко подолати дві інфекції «, — пояснила лікарка.

Логінова виділяє ще одну «підступну» рису коронавірусу «Омікрон»: він не звалює хворого з ніг. Навпаки, інфіковані почуваються досить добре для того, щоб не сидіти вдома.

«Менше йде ускладнень на легені, тобто менше спостерігається пневмонії. І від цього люди, які добре почуваються, поширюють інфекції. Вони не дотримуються ліжкового режиму, виходять і можуть наражати на небезпеку оточення», — підсумувала лікарка.

Нагадаємо, у грудні 2021 року в Ізраїлі зафіксували перший випадок одночасного захворювання на коронавірус та грип. В Україні сплеск кількості хворих на грип очікується наприкінці січня та в лютому.

Фото pixabay.com

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