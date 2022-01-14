Вітамін D допомагає боротися з вірусами та бактеріями: в яких продуктах його найбільше

Вітамін D, який допомагає організму протистояти хворобам, ще називають вітаміном сонця, адже велику кількість його ми отримуємо, перебуваючи під сонячним промінням. Зрозуміло, що взимку люди менше часу бувають на вулиці, тому кількість вітаміну знижується. А це позначається на здоров’ї.

Спеціалісти Центру громадського здоров’я МОЗ України розповідають, чим корисний вітамін D. В першу чергу він допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати з їжі. Ці мінерали важливі для здоров’я кісток, зубів та м’язів. Разом з кальцієм вітамін D зміцнює захист від остеопорозу — хвороби, яка робить кістки тоншими і слабшими, підвищуючи ризик переломів.

У дітей нестача вітаміну D може призвести до рахіту, а у дорослих — до розм’якшення кісткової тканини (остеомаляції). Цей вітамін потрібен м’язам, щоб рухатися, а нервам — щоб передавати повідомлення між мозком і тілом. Імунна система потребує вітаміну D, аби боротися з вторгненням вірусів і навалою бактерій.

Зазвичай здоровій людині для того, щоб отримати порцію вітаміну D, слід достатню кількість часу бувати на сонці і вживати корисні продукти.

Попри холодну погоду варто виходити вдень на повітря принаймні на 15—20 хвилин. Частіше вживати продукти, багаті на вітамін D, зокрема жирну морську рибу: скумбрію, тунець, лосось та іншу. Корисні молочні продукти — вершкове масло, твердий та кисломолочний сир, йогурт, сироватка, молоко, а також яловича печінка, яєчні жовтки.

Вітамін D в першу чергу необхідний немовлятам, літнім людям, особливо тим, котрі мало виходять з дому. Його дефіцит притаманний людям, які страждають на ожиріння або незбалансовано харчуються, наприклад веганам. Особливо корисний вітамін D в разі, якщо турбують хвороби шлунково-кишкового тракту чи печінки. Всім цим групам ризику слід пройти тестування на рівень вітаміну D у крові. І якщо є потреба, лікар може призначити його додатковий прийом, визначивши дозу для конкретного пацієнта.

Фахівці застерігають: не слід займатися самолікуванням і приймати вітамін D просто тому, що зараз зима. Адже високі дози цього вітаміну можуть бути шкідливими для здоров’я. Перед прийомом будь-яких вітамінів чи харчових добавок обов’язково порадьтеся зі своїм лікарем.

Раніше президент Асоціації дієтологів України Олег Швець, розповів «ФАКТАМ», як харчуватися тим, хто хворіє на COVID-19, та які продукти зміцнюють імунітет.

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