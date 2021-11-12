Як зміцнити імунітет, щоб менше хворіти: поради лікаря

Осінь тривоги нашої вкотре випробовує імунну систему на міцність. Другий рік поспіль, крім сезонної застуди і низки респіраторних інфекцій на чолі з грипом, маємо справу з коронавірусом.

— Підступність цього вірусу в тому, що він стрімко мутує, намагаючись уникнути розставлених пасток — природнього, постінфекційного та поствакцинального імунітету, — пояснює президент Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець. — І хоча люди краще дотримуються протиепідемічних правил — носять маски, зберігають дистанцію, миють руки і роблять щеплення від COVID-19, — з настанням холодів організм стає чутливішим до збудників інфекцій. Поліпшити стійкість імунітету можуть прості й відомі речі. Це здоровий сон не менше семи-восьми годин, адекватне фізичне навантаження, мінімізація стресу й обов’язково — здорове харчування.

За словами лікаря Олега Швеця, корисні для зміцнення імунітету такі продукти:

Цитрусові : мандарини, апельсини, грейпфрути, лимони. Ці плоди — чудове джерело вітаміну С, а крім того і їхній вигляд, і аромат піднімають настрій, підупалий холодними осінніми днями.

: мандарини, апельсини, грейпфрути, лимони. Ці плоди — чудове джерело вітаміну С, а крім того і їхній вигляд, і аромат піднімають настрій, підупалий холодними осінніми днями. Чорниця . Це один із продуктів-чемпіонів за вмістом антиоксидантів, корисних вітамінів та мінералів.

. Це один із продуктів-чемпіонів за вмістом антиоксидантів, корисних вітамінів та мінералів. Йогурт . Позитивно впливає на мікробіом кишківника, що важливо для здоров’я імунної системи. Корисний йогурт має містити активні та живі бактерії, що допомагають захистити організм від шкідливих бактерій. Добре, що нині на ринку більше пропозицій йогуртів, збагачених вітаміном D, якого бракує в похмурі осінні та зимові дні. Обирати йогурти слід без цукру та домішок. Краще додати в білий натуральний йогурт заморожені ягоди, наприклад, чорницю. Згідно з дослідженнями, у тих, хто споживає йогурт, насичений пробіотичними бактеріями, збільшується кількість захисних антитіл після вакцинації.

. Позитивно впливає на мікробіом кишківника, що важливо для здоров’я імунної системи. Корисний йогурт має містити активні та живі бактерії, що допомагають захистити організм від шкідливих бактерій. Добре, що нині на ринку більше пропозицій йогуртів, збагачених вітаміном D, якого бракує в похмурі осінні та зимові дні. Обирати йогурти слід без цукру та домішок. Краще додати в білий натуральний йогурт заморожені ягоди, наприклад, чорницю. Згідно з дослідженнями, у тих, хто споживає йогурт, насичений пробіотичними бактеріями, збільшується кількість захисних антитіл після вакцинації. Горіхи : фісташки, мигдаль, волоські. Це чудове джерело вітаміну Е, який сприяє відновленню пошкоджених клітин та зменшенню запалення. Слід надавати перевагу несолоним і несолодким горіхам.

: фісташки, мигдаль, волоські. Це чудове джерело вітаміну Е, який сприяє відновленню пошкоджених клітин та зменшенню запалення. Слід надавати перевагу несолоним і несолодким горіхам. Продукти, багаті клітковиною (харчовими волокнами), — огірки, помідори, капуста, буряк, морква, шпинат та інші. Харчові волокна діють як пребіотики, активуючи всі ланки імунітету. Зазвичай люди не отримують достатньої кількості клітковини, а вона добре посилює противірусну імунну відповідь.

(харчовими волокнами), — огірки, помідори, капуста, буряк, морква, шпинат та інші. Харчові волокна діють як пребіотики, активуючи всі ланки імунітету. Зазвичай люди не отримують достатньої кількості клітковини, а вона добре посилює противірусну імунну відповідь. Прянощі та трави . Імбир допомагає боротися зі шкідливими бактеріями, а також може зменшити запалення. Часник є важливим джерелом кальцію, магнію, знешкоджує бактерії та грибки. Женьшень, який упродовж віків використовується в східній медицині, збільшує кількість імуноглобулінів в організмі, що може зменшити запалення.

. Імбир допомагає боротися зі шкідливими бактеріями, а також може зменшити запалення. Часник є важливим джерелом кальцію, магнію, знешкоджує бактерії та грибки. Женьшень, який упродовж віків використовується в східній медицині, збільшує кількість імуноглобулінів в організмі, що може зменшити запалення. Сало . Культовий український продукт містить багато мононенасичених жирних кислот, які спричиняють протизапальну дію. Сало поставляє організму цинк та вітамін Е, що добре зміцнює імунітет.

. Культовий український продукт містить багато мононенасичених жирних кислот, які спричиняють протизапальну дію. Сало поставляє організму цинк та вітамін Е, що добре зміцнює імунітет. Гарячі напої. Дуже корисним є зелений чай, багатий антиоксидантами та флавоноїдами, які борються з бактеріями і вірусами, стимулючи вироблення імунних клітин. Корисною є кава, якщо знати міру: пити не більше двох-трьох чашок на день. Кава містить важливий для імунітету магній та антиоксидантні речовини поліфеноли.

Раніше Олег Швець розповів, як треба харчуватися тим, хто хворіє на COVID-19.

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