Лікування раку та пологи стануть дорожчими: на які безкоштовні медпослуги українці можуть розраховувати у 2022 році

В Україні затвердили оновлену Програму медичних гарантій, яка передбачає розширення переліку безкоштовних медпослуг громадянам.

Як зазначають у НСЗУ, для реалізації програми цього року виділено 157 млрд гривень, що дозволить підвищити тарифи практично на всі медичні послуги.

«Наприклад, на лікування онкологічних захворювань у 2022 році закладено понад 8 млрд грн, що майже на 5 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Фінансування допомоги пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, зокрема, у випадках інфарктів та інсультів, збільшується на 1,8 млрд. гривень і у 2022 році досягає 4,8 млрд. гривень. Медичні установи отримуватимуть більше грошей, що дозволить закуповувати необхідні ліки та створювати гідні умови праці для медичних працівників», — заявила очільниця НСЗУ Наталія Гусак.

До переліку безкоштовних медичних послуг Програми медичних гарантій у 2022 році включено:

первинна допомога — послуги сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів;

спеціалізована та високоспеціалізована допомога — послуги у лікарнях, наприклад, операції та перебування у стаціонарі;

екстрена допомогу — виклик «швидкої» 103;

паліативна допомога та медична реабілітація;

медична допомога дітям віком до 16 років;

ведення вагітності та пологи.

Загалом у програмі-2022 — 38 пакетів послуг, з яких два нові: хірургія одного дня для дорослих та дітей, а також медична допомога в умовах епідемій.

Пріоритетними на цей рік залишаються лікування інсульту та інфаркту, дослідження для раннього виявлення онкології, медична допомога породіллям під час пологів, медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.

Збільшаться тарифи на лікування онкологічних захворювань. Так, на 10 тисяч гривень збільшиться тариф на хіміотерапевтичне лікування — до 36 тисяч, а за лікування дітей від онкохвороб НСЗУ платитиме закладам до 131 тис. грн. Тариф із лікування онкогематологічних захворювань зросте з 54 тис. грн. до 74 тис. грн.

Один із найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій — неонатальна допомога — він зросте зі 113 до 135 тис. грн, максимальний тариф становитиме 161 тис. грн за лікування недоношених дітей в установах, які відповідають додатковим вимогам.

Тариф за медичну допомогу під час пологів збільшиться на 5 тис. грн — до 15 тис. грн. А для закладів, які відповідатимуть додатковим вимогам, — до 20 тис. грн.

Серед нововведень — обов'язкове безкоштовне проведення неонатального скринінгу для новонароджених для діагностики двадцяти одного захворювання.

До програми «Доступні ліки» включать препарати для лікування захворювання Паркінсона, а також хронічного обструктивного захворювання легень.

Раніше в МОЗ розповіли про зміни підходу до формування пакетів медичних послуг на надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарах проводитиметься за двома пакетами: готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях та стаціонарна допомога пацієнтам із COVID-19. Для пацієнтів лікування залишається безкоштовним.

Фото з Pixabay

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter