Передається у 7 разів швидше, частіше заражає дітей: у МОЗ назвали головні відмінності «Омікрону» від інших COVID-штамів

Штам коронавірусу «Омікрон», який уже зафіксували в Україні, є більш агресивним. Він передається у 7 разів швидше за штам «Дельта», розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає УНІАН.

Інкубаційний період «Омікрону» становить від 2 до 5 днів.

Одним з симптомів є біль у горлі. Людина, яка захворіла на «Омікрон», може інфікувати інших вже у першу добу після зараження.

За словами Ляшка, «Омікроном» почали частіше хворіти діти. Це видно з тих країн, де вже реєструють велику кількість хворих на цей штам.



Нагадаємо, лікар Комаровський переконаний, що «Омікроном» захворіють десятки мільйонів. На думку педіатра, щеплені та перехворілі перенесуть зараження «Омікроном» у легкій формі. Він закликав українців зробити бустерне щеплення.

Тим часом у МОЗ офіційно заявили про початок спалаху коронавірусу в Україні та повернення «червоної» карантинної зони.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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