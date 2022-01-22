24 січня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість кардіолог Ганна Солощенко

— Пацієнт нерідко про свій підвищений тиск дізнається, коли стався інфаркт чи інсульт, — розповідає столичний лікар-кардіолог вищої категорії Ганна Солощенко. — В Україні кожна друга людина, старша за 40 років, страждає на гіпертонічну хворобу, але половина навіть не здогадується про це. Щосекунди і щохвилини відбуваються незворотні зміни в судинах. Через п’ять — десять років вони можуть призвести до інфаркту чи інсульту.

— Як уникнути катастрофи?

— Слід завчасно обстежитися, щоб знати свої фактори ризику. Вони діляться на дві групи. Є ті, які змінити не можна (немодифіковані): стать, вік і спадковість. А от скоригувати модифіковані фактори ризику — високий тиск, підвищення холестерину, цукру в крові, вагу тіла та обсяг талії — цілком можливо. Як і правильно харчуватися, бути фізично активним, відмовитись від куріння.

— Чим небезпечні пропуски у прийомі ліків?

— Це велика помилка. Звикання, якого бояться люди, немає. Гіпертонічна хвороба — спадкове хронічне захворювання, і сьогодні медицина поки що не в силах вплинути на гени. Тому пацієнти мають постійно приймати препарати, які пригнічують в організмі ті біологічно активні речовини, що викликають підвищення тиску.

Поширена думка про те, що за нормального тиску таблетки не потрібні, хибна. Без препаратів судинна система перебуває наче на американських гірках, що погано позначається на судинах. Достатньо понервувати, відреагувати на магнітну бурю, переміну погоди чи коливання атмосферного тиску, фізичне перевантаження, недосипання, вживання солоної їжі, як може статися гіпертонічний криз. І тоді знизити тиск набагато складніше. Тому варто пам’ятати золоте правило: приймати препарати слід щодня і в один і той же час, незалежно від рівня тиску. Бо таблетки не знижують тиск, а запобігають його підвищенню і працюють лише за регулярного прийому.

Які симптоми гіпертонічної хвороби? Чим небезпечний підвищений тиск? Як впливає COVID-19 на серце і судини? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 24 січня, з 16:00 до 17:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість кардіолог Ганна Віталіївна Солощенко. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте свої запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 3 лютого

Раніше «ФАКТИ» публікували п'ять порад лікарів, як запобігти інсульту.



69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter