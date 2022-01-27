Щоб зупинити випадіння волосся, корисно вживати продукти п’яти груп: поради дієтолога

Багато людей нині не просто прагнуть бути здоровими, а й мати гарний вигляд: свіжу пружну шкіру, блискуче густе волосся. На жаль, життя, сповнене стресів (у тому числі внаслідок COVID-19), з неповноцінним харчуванням, шкідливими звичками, провокує появу нових захворювань та загострення давніх хронічних недуг. Через це шкіра пересихає, лущиться, передчасно вкривається зморшками, волосся тьмяніє і випадає. Особливо це тривожить жінок.

— Важко сказати, наскільки погіршення стану волосся і його випадіння пов’язане з харчуванням, але у більшості випадків такий зв’язок існує, — розповідає президент Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець. — Особливо страждають люди, які сидять на обмежувальних дієтах, щоб скинути зайву вагу. Білково-енергетична недостатність харчування, яка спостерігається у тих, хто відмовляється від повноцінних прийомів їжі, хоча й приводить до бажаної втрати кілограмів, але з сумними наслідками — надмірною втратою волосся.

Дієтолог Олег Швець зазначає, що деякі корисні продукти добре позначаються на стані волосся, зміцнюючи його та надаючи краси. Лікар радить звернути увагу на наступні п’ять груп продуктів.

ЖИРНА МОРСЬКА РИБА. Вона є безальтернативним природним джерелом омега-3 поліненасичених жирних кислот і вітаміну D. Краще вживати:

оселедець;

лосось;

скумбрію;

сардини;

хек.

Ці види риби містять значну кількість білку, селену та вітамінів групи В, які допомагають підтримувати здоров’я волосся та шкіри.

ЯЙЦЯ. Їх можна сміливо порівняти з природніми полівітамінними комплексами. Але за вмістом різноманітних вітамінів, мінералів та поживних речовин яйця навіть значно перевершують їх. На ріст та красу волосся добре впливають такі компоненти яєць, як білок, мікроелементи селен і цинк, а також біотин.

Яйця — найкраще джерело білка, що чудово запобігає випадінню волосся. Якщо в раціоні не вистачає білкової їжі, то ріст волосся переходить у фазу спокою, що прискорює його випадіння та уповільнює ріст.

ЗЕЛЕНІ ОВОЧІ ТА ЛИСТОВА ЗЕЛЕНЬ. Усі вони містять велику кількість вітамінів А та С, заліза, бета-каротину, фолату (наприклад, у 200 грамах приготованого шпинату є шість міліграмів заліза). Вітамін А, на який багата листова зелень, допомагає організмові виробляти шкірне сало, а воно захищає волосся і зволожує шкіру голови. Лікар рекомендує частіше їсти доступні варіанти зелених овочів:

капусту кале;

шпинат;

зелене листя салату.

ФРУКТИ ТА ЯГОДИ. Плоди містять сполуки (вітамін С та інші антиоксиданти), які захищають волосся від вільних радикалів. Вітамін С, крім того, сприяє засвоєнню заліза і виробленню колагену — одного з видів білка, який входить до структури волосини. Корисні всі ягоди, а з фруктів варто надавати перевагу:

яблукам;

ківі;

абрикосам;

винограду;

апельсинам.

ГОРІХИ ТА НАСІННЯ. Ці продукти, багаті на вітамін Е, цинк, селен та омега-3 жирні кислоти, які запобігають випадінню волосся. Низький рівень мікроелементів цинку та селену призводить до посилених його втрат. Запобігти цьому можуть:

волоські горіхи;

бразильські горіхи;

мигдаль;

насіння льону;

насіння чіа.

Маска для здорового волосся Змішати наступні інгредієнти: один жовток курячого яйця,

чайну ложку меду,

столову ложку коньяку. Нанести на шкіру голови і витримати одну годину. Змити теплою водою.

Раніше президент Асоціації дієтологів України Олег Швець, розповів, як харчуватися тим, хто хворіє на COVID-19, та які продукти підвищують сексуальну активність.

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Фото: pixabay.com

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