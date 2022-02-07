До 60 тисяч за добу у найближчі два тижні: Ляшко прогнозує зростання захворюваності на коронавірус

В Україні минулого тижня фіксували кілька антирекордів зараження коронавірусом.

У Міністерстві охорони здоров'я не виключають, що добова цифра хворих на COVID-19 може досягти 60 тисяч вже в найближчі два тижні. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр також сказав, коли імовірно, українцям чекати спаду заражень коронавірусом після проходження піку.

«Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піка проходило близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже чотири тижні поспіль. На наступному, п'ятому тижні також очікується зростання кількості випадків коронавірусу, а вже з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися та знижуватися», — сказав Ляшко.

Нагадаємо, нещодавно в Україні зареєстрували для екстреного застосування препарат «Молнупіравір», який запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Його призначають пацієнтам, які мають фактори ризику.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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