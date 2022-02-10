Мінус чотири кілограми без дієт та вправ: вчені назвали простий спосіб схуднути

Схуднення для багатьох може бути важким завданням. Але, як пише видання Daily Express, результати нового дослідження показали, що можна знизити вагу, внісши у свій спосіб життя лише одну зміну. І це не дієта та не тренування.

Ряд експертів вважають, що найефективніший і найздоровіший спосіб схуднути — це підхід 80−20. Тобто, він повинен включати 80 відсотків дієти та 20 відсотків вправ. Проте фахівці Університету Чикаго дійшли висновку, що люди з надмірною вагою можуть скинути кілька кілограмів, просто якщо почнуть більше спати. При цьому, як заявили вчені, щоденне споживання калорій скорочується.

У дослідженні оцінювався вплив тривалого сну на людей з надмірною вагою, які зазвичай спали менше ніж 6,5 годин на добу. Результати показали, що ті учасники експерименту, які більше спали, їли менше — на 270 калорій на день.

Протягом року — без дієти та фізичних вправ — це призвело до втрати приблизно чотирьох кілограмів ваги.

«Вагомі докази свідчать про те, що сон менше ніж сім годин на добу на регулярній основі пов'язаний з несприятливими наслідками для здоров'я… Зокрема, недостатня тривалість сну все частіше визнається важливим фактором ризику ожиріння», — пишуть вчені.

«Якщо сон триватиме довше, втрата ваги у вигляді жирової маси, ймовірно, з часом збільшиться. Спостереження показують, що сон від семи до восьми годин на добу сприяє зниженню ваги», — йдеться у дослідженні.

У коментарях користувачі мережі, втім, зазначили, що все одно все зводиться до одного — треба менше їсти. А поїсти уві сні не вдасться.

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Фото Pixabay

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