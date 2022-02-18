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Здоров'я та медицина

Чому виникає тривалий ковід: названо причину та симптоми

19:18 18 лютого 2022
хворий

Тривала коронавірусна хвороба пов'язана з пошкодженням блукаючого нерва. Такий висновок зробили вчені з Іспанії, повідомляє «Коронавірус-Інфо».

Медики відзначають, що дисфункція блукаючого нерва призводить до різних симптомів — від діареї та проблем з серцем до порушень з голосом.

В Україні зафіксовано нові підвиди штаму коронавірусу «Омікрон» — BA.1 та BA.2. Варіант BA.2 іноді називають невидимим, оскільки він не має генетичного маркера. У той же час медики вважають, що наявні вакцини захищають від цього підвиду.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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