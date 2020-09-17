У того, кто носит маску, больше шансов переболеть коронавирусом бессимптомно

Многие специалисты считают, что тяжесть заболевания коронавирусом зависит не только от того, есть ли у заразившегося человека сопутствующие заболевания — проблемы с сердцем и сосудами, диабет, ожирение и другие, но и от количества вируса, полученного при контакте с заболевшим, то есть от вирусной нагрузки.

В медицинском журнале New England Journal of Medicine опубликована статья, в которой речь идет о формировании дополнительной иммунной защиты от COVID-19 у людей, которые носят медицинские маски (сообщает ibigdan.com). Специалисты предполагают, что у человека, который дышит воздухом с аэрозолем вирусных частиц, иммунитет справляется с невысокой вирусной нагрузкой. Капли, содержащие вирус или его фрагменты, оседают на маске. В дыхательные пути попадает намного меньше жизнеспособных вирусных частиц, чем без нее.

Эти немногочисленные вирусы неспособны вызвать заболевание с ярко выраженными симптомами — их просто слишком мало для запуска «цепной реакции». Но они стимулируют выработку иммунитета. Не факт, что этот иммунитет будет столь же мощным, как иммунный ответ на полноценное заболевание. Но все же он будет сформирован.

Человек, переболевший в легкой форме, выпадает из цепочки распространения вируса, по крайней мере, на какое-то время. Это могут быть недели, месяцы, что хорошо для гашения вспышек и для того, чтобы дождаться появления вакцины.

В случае с коронавирусом уже доказано, что вероятность появления симптомов и тяжесть заболевания зависят от вирусной нагрузки: чем большую дозу человек схватил, тем более вероятно тяжелое течение. Именно поэтому настолько опасны тесные помещения со множеством потенциальных носителей и относительно безопасны мимолетные контакты.

В статье утверждается, что статистика по разным странам говорит в пользу того, что массовое ношение масок существенно увеличивает число бессимптомных носителей: в среднем по планете фиксируется около 40 процентов бессимптомных, но там, где тотальный масочный режим строго соблюдается, это число достигает 80 (!) процентов.

Словом, маски не только замедляют распространение инфекции, но и снижают вероятность ее тяжелого течения, дополнительно способствуя выработке коллективного иммунитета.

Ранее ученые установили, что коронавирус, попавший на хлопковую ткань маски, теряет жизнеспособность в течение суток.

Между тем в Украине подтвердили несколько случаев повторного заражения COVID-19.







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