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Здоровье и медицина

Как разместиться за столом переговоров, чтобы снизить риск заражения коронавирусом

6:23 22 декабря 2020
стол переговоров

Многие совещания, конференции, встречи проходят дистанционно. И все же есть ситуации, когда без личного общения не обойтись. Как лучше разместиться за столом переговоров или во время обеда в ресторане?

Японские исследователи применили суперкомпьютер «Фугаку», чтобы просчитать варианты, сообщает FNN Prime Online. И вот что оказалось.

До человека, сидящего рядом с говорящим, долетает в пять раз больше потенциально инфицированных капель, чем до сидящего напротив.

При снижении влажности увеличивается количество взвешенных частиц, которые парят в воздухе и не оседают.

При влажности 30 процентов на расстояние 1,8 метра долетает вдвое больше частиц, чем при влажности 60 процентов.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, необходимо соблюдать дистанцию и удерживать определенный уровень влажности в помещении.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что надо сделать, чтобы не запотевали очки, когда надеваешь маску.


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