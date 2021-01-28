«Я стал первым в Украине пациентом, которого вылечили от коронавирусной пневмонии капельницами со спиртом»

С начала пандемии львовский пульмонолог Анатолий Невзгода успешно вылечил от ковидной пневмонии более 150 человек. Анатолий Ананьевич вместе с братом — торакальным хирургом Александром Невзгодой — разработал свой метод лечения коронавирусных больных с использованием внутривенного введения спирта. Получен патент, то есть официальное разрешение на применение метода в Украине. Теперь врачи оформляют документы на изобретение, чтобы метод признали и зарубежные специалисты.

Первым, кто согласился лечиться по методу братьев Невзгод, стал 62-летний львовский предприниматель Олег Гузар (на фото в заголовке). Мужчина вспоминает: заразился коронавирусом, когда организовывал похороны своего земляка — начальника Львовского военного госпиталя Ивана Гайды, умершего в июне от осложнений COVID-19.

— Накануне похорон, 19 июня, мне уже было нехорошо, а на следующий день, когда мы с друзьями должны были собраться в военном госпитале и провести Ивана в последний путь, у меня поднялась температура 37,5, — говорит Олег Гузар. — Я побоялся идти на похороны и правильно сделал: температура поднялась еще выше.

На пятый день болезни Олега вся семья сделала ПЦР-тесты, и выяснилось, что четверо из шести больны коронавирусом. Недуг обошел только трехлетнюю внучку и невестку.

— Я сразу позвонил врачу Анатолию Невзгоде, так как давно с ним знаком и очень ему доверяю, — продолжает Олег Гузар. — Четыре раза доктор лечил меня от воспаления легких. И вот опять я заболел. Кстати, на первом КТ легкие были чистыми, а через шесть дней поражение составляло уже 30 процентов! Но я не кашлял, у меня ничего не болело. Лишь незначительное повышение температуры и слабость.

Анатолий Невзгода рассказывает, что у Олега ситуацию осложняло наличие многих сопутствующих недугов:

— Гипертония, латентный сахарный диабет, сердечная недостаточность и ожирение первой степени — целый букет отягчающих факторов. Таких пациентов обычно лечат в стационаре, но Олег категорически отказывался ложиться в больницу и организовал стационар на дому.

— Тогда на Львовщине был пик заболеваемости, все больницы заполнены, много смертей, — объясняет свои мотивы Олег Гузар. — Ситуацию особенно остро воспринимаешь, если знаешь людей, которые умерли. Умер Иван Гайда, а через десять дней его младший брат, живший в Черкассах… Я очень испугался и был готов сделать все, чтобы не ложиться в больницу.

Увидев, как стремительно развивается болезнь, Анатолий Невзгода, кроме стандартного протокола лечения, который он применяет, предложил Олегу и свой новый метод.

— Люди страдают не столько от коронавируса, сколько от осложнений, которые он дает, то есть от ковидной пневмонии, — говорит доктор. — Поэтому комплекс лечения, который я предлагаю, состоит из противовирусного препарата, антибиотика (если анализ показывает, что он необходим). Антибиотик убивает бактерии, и пневмония не распространяется, а значит впоследствии не возникают дыхательная и сердечная недостаточность, кровь нормально насыщается кислородом. В схему лечения при необходимости входят гормональные препараты. И совсем новое, что я добавил, — внутривенное введение спирта.

— Звучит страшновато. Как это действует?

— Представьте коронавирус: он круглый, с «ножками», которые состоят из жира. А ничто не растворяет жир (липиды) так хорошо, как спирт. В результате вирус слабеет и теряет возможность размножаться. Количество процедур и концентрация спирта зависят от степени поражения легких и общего состояния человека.

Олег признается, что сначала был в шоке, когда врач предложил делать капельницы со спиртом:

— Я испугался, но доктор объяснил, как действует спирт, и тогда я согласился. К счастью, лечение оказалось эффективным. Так стал первым в Украине пациентом, которому этот запатентованный метод помог вылечиться от COVID-19.

«Выздоровев, направил к Анатолию Невзгоде более 50 знакомых с COVID-19»

Ставить капельницы на дому согласилась лишь одна медсестра, уже переболевшая коронавирусом.

— Правда, узнав, что вводить надо спирт, испугалась, сказала, что никогда этого не делала, и потребовала, чтобы я написал расписку, — говорит Олег Гузар. — Я так и сделал, указав, что назначил лечение врач Анатолий Невзгода, что к медсестре не будет претензий и все выполняется под мою ответственность. После первой процедуры я слегка покраснел, но чувствовал себя хорошо. А после второй был скачок давления. У меня такое бывает, так что знаю, как нормализовать давление. Затем Анатолий Невзгода посоветовал делать капельницы через день. И моему организму это подошло. После пяти процедур мне стало гораздо легче — температура нормализовалась, усталость исчезла. Повторное КТ показало, что легкие чистые. Но доктор прописал мне еще препараты для рассасывания микротромбов (они образуются в легких на фоне коронавируса). Тест, выполненный после лечения, подтвердил, что вируса в организме нет.

Сейчас, когда прошло уже полгода, мужчина говорит, что чувствует себя хорошо, может за день проехать за рулем до 600 километров, последствий перенесенной болезни не испытывает.

— Одышки нет, давление в норме, насколько это возможно у меня, — продолжает Олег Гузар. — Я активный, двигаюсь. Понимаю, насколько невероятно это звучит — капать внутривенно спирт. Но очень рад, что решился. Думаю, иначе мне не смогли бы помочь. Продолжаю пить цинк, витамин D, Омегу-3.

Олег Гузар направил к Анатолию Невзгоде более 50 знакомых с диагнозом COVID-19. И всех их доктору удалось спасти.

— Однажды мне позвонил сотрудник и рассказал, что у него дедушка умер от коронавируса, а у бабушки (ей 83 года) КТ показало 35 процентов поражения легких, — вспоминает Олег Гузар. — Женщину взялся лечить Анатолий Невзгода. А через месяц сотрудник позвонил и сказал, что бабушка жива и здорова.

Анатолий Невзгода в медицине более 40 лет. Стажировался в США, Канаде, Испании, Германии. Сотрудничал с Институтом инфекционных болезней при НАТО. Впервые о лечении пневмоний с помощью спирта услышал от своего отца.

— Во время Второй мировой войны папа работал военным врачом, — говорит Анатолий Невзгода. — Тогда как раз начали появляться первые антибиотики, и они были очень действенными. Для лечения пневмонии необходимо было ввести в течение пяти дней 10 тысяч единиц пенициллина. Но достать его было трудно. Многие солдаты болели воспалением легких. Как вспоминал отец, зимой 1941-го морозы были такие, что в танках замерзало дизтопливо. Людей надо было лечить, и тогда медики впервые начали капать больным внутривенно 33-процентный спирт. Этот метод прекрасно работал, но, когда антибиотики стали доступными, его подзабыли.

«После того как в Америке вылечил от пневмонии больную СПИДом, мне дали прозвище Доктор Спирт»

Анатолий Невзгода говорит, что сам он впервые применил на практике внутривенное введение спирта в начале 2000-х, когда работал в США.

— Есть такие случаи, когда при пневмонии не действуют ни гормоны, ни антибиотики, ни противовирусные средства, — продолжает Анатолий Невзгода. — Мы лечили женщину со СПИДом, которая была в шаге от смерти из-за пневмонии. У нее почти на все лекарства была аллергия. Ничего не помогало. И тогда я вспомнил о спирте. Американские коллеги на меня искоса посмотрели, а потом говорят: надо попробовать, мы же уже все варианты испытали, ничего не действует. И к стандартному лечению добавили введение спирта внутривенно. После десяти таких капельниц женщина справилась с пневмонией. Тогда мне даже дали прозвище Доктор Спирт. И так получилось, что этот метод эффективен теперь, когда мы имеем дело с коронавирусом.

— А что делать тем, кому нельзя капать спирт внутривенно?

— Если больной в крайне тяжелом состоянии, или человек уже переболел коронавирусом, или имеет легкую форму, или просто для профилактики, я рекомендую дышать спиртом.

— Это не опасно?

— Если все делать правильно — нет. Берется маска — марлевая, полотняная или аптечная, пропитывается водкой, виски, коньяком или самогоном. Процедура длится пять минут: вдыхать надо обязательно ртом (если носом, можно получить ожог слизистой), а выдыхать носом. Для профилактики рекомендую выполнять процедуру перед выходом на работу и после возвращения домой.

— После того как вы впервые публично рассказали об этом методе, в соцсетях поднялась волна скепсиса: мол, многие употребляют спирт регулярно, но все равно болеют коронавирусом…

— При коронавирусе страдают легкие, а не желудок. Поэтому спиртом надо дышать, а не пить его.

Патент на свой метод лечения коронавирусной пневмонии Анатолий Невзгода оформлял вместе с братом Александром, который работает торакальным хирургом во львовском Центре легочного здоровья. Чтобы получить патент, братьям понадобилось четыре месяца. Анатолий признается: среди коллег было много тех, кто хотел, чтобы разрешение на такое лечение не было получено.

— Даже звонили к коллегам, которые начали применять мой метод, и запугивали их, требовали, чтобы те сказали, что это ерунда, — говорит Анатолий Невзгода. — Но, должен признать, ни один из врачей не испугался. А все они соблюдают заповедь «Не навреди». И когда коллеги увидели, что от такого лечения есть эффект, они не захотели его отменять.

Когда мы получили патент, к нам стали обращаться врачи из Харькова, Чернигова и Сум — просили поделиться опытом. Мы устроили большую онлайн-конференцию. Бесплатно. Потому что рады делиться опытом. Теперь регулярно делаем это в режиме онлайн.

«Мы с братом оформили патент на метод, который наш отец и другие врачи применяли, спасая от пневмонии солдат в 1941 году, — говорит Анатолий Невзгода (на фото слева). — Спиртовые капельницы — мощное средство. Теперь мы проводим семинары для коллег из разных городов Украины, отвечаем на их вопросы». Фото предоставлено Анатолием Невзгодой

«При вирусных пневмониях страдают сосуды»

По количеству патентов на новые методы лечения команда Анатолия Невзгоды (она состоит из четырех человек) регулярно попадает в первую пятерку в Украине. Причем с ними соревнуются институты, в которых работают сотни сотрудников.

Анатолий Ананьевич вспоминает, что столкнулся с вирусными пневмониями в 2009 году, когда пришел так называемый свиной грипп (H1N1).

— Смертность от атипичной вирусной пневмонии была очень высокой, — говорит Анатолий Невзгода. — На Львовщине, которая занимала первое место в Украине по смертности, за три месяца умерли 150 человек. Я не вижу особой разницы между тем, как поражал организм вирус H1N1 и COVID-19. При таких пневмониях страдают сосуды.

Врач рассказывает, что каждые пять лет исследует во Львове возбудителей пневмонии:

— Двадцать лет назад возбудителем были пневмококки, пять лет назад — стрептококки. Сейчас — коронавирус, который разрушает иммунную систему, а затем подключаются бактерии. В начале пандемии врачи колебались, давать только противовирусные препараты или сразу назначать антибиотики. Но, если иммунная система поражена, бактерии «поднимают голову».

— Чем дольше длится пандемия, тем больше мифов возникает вокруг распространения коронавируса. Сколько на самом деле нужно контактировать с переносчиком вируса, чтобы заразиться?

— Последние исследования показали, что для того, чтобы заразиться, достаточно пятнадцати минут. Конечно, если на вас чихнет больной человек, вы рискуете заразиться. Поэтому нужно держать дистанцию, тщательно мыть руки и стараться не прикасаться к глазам, носу и рту, регулярно дезинфицировать гаджеты и поверхности, с которыми часто контактируете.

— Вирус мутирует. Вы лечите ковидных больных с начала пандемии. Что изменилось с тех пор?

— До июня у нас была первая волна коронавируса, болели в основном люди после 65 лет, а теперь, во время второй волны, есть те, кому меньше 50. Думаю, весной будет третья волна, которая захватит и детей. Я могу ошибаться, но одно знаю точно: вирус быстро меняется, и нам нужно быстро адаптироваться к этим изменениям. Надо осознать, что мир изменился и в ближайшей перспективе нации будут славиться не своими продуктами, машинами или часами. Наиболее успешными будут те, кто меньше потерял людей от коронавируса. Наша задача сейчас — выжить в этой передряге. И мы для этого имеем потенциал: у нас есть мудрые врачи, трудолюбивые люди. Главное — работать слаженно и своевременно реагировать на изменения.

— Чем поддержать организм во время эпидемии?

— Спокойствие, свежий воздух, прием витаминов и микроэлементов (цинк, витамин D3, Омега-3). Носите маски, соблюдайте дистанцию и воздержитесь от массовых застолий. Это работает.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Украина может получить вакцину Pfizer уже в феврале.

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