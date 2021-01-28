«Я стал первым в Украине пациентом, которого вылечили от коронавирусной пневмонии капельницами со спиртом»
С начала пандемии львовский пульмонолог Анатолий Невзгода успешно вылечил от ковидной пневмонии более 150 человек. Анатолий Ананьевич вместе с братом — торакальным хирургом Александром Невзгодой — разработал свой метод лечения коронавирусных больных с использованием внутривенного введения спирта. Получен патент, то есть официальное разрешение на применение метода в Украине. Теперь врачи оформляют документы на изобретение, чтобы метод признали и зарубежные специалисты.
Первым, кто согласился лечиться по методу братьев Невзгод, стал 62-летний львовский предприниматель Олег Гузар (на фото в заголовке). Мужчина вспоминает: заразился коронавирусом, когда организовывал похороны своего земляка — начальника Львовского военного госпиталя Ивана Гайды, умершего в июне от осложнений COVID-19.
— Накануне похорон, 19 июня, мне уже было нехорошо, а на следующий день, когда мы с друзьями должны были собраться в военном госпитале и провести Ивана в последний путь, у меня поднялась температура 37,5, — говорит Олег Гузар. — Я побоялся идти на похороны и правильно сделал: температура поднялась еще выше.
На пятый день болезни Олега вся семья сделала ПЦР-тесты, и выяснилось, что четверо из шести больны коронавирусом. Недуг обошел только трехлетнюю внучку и невестку.
— Я сразу позвонил врачу Анатолию Невзгоде, так как давно с ним знаком и очень ему доверяю, — продолжает Олег Гузар. — Четыре раза доктор лечил меня от воспаления легких. И вот опять я заболел. Кстати, на первом КТ легкие были чистыми, а через шесть дней поражение составляло уже 30 процентов! Но я не кашлял, у меня ничего не болело. Лишь незначительное повышение температуры и слабость.
Анатолий Невзгода рассказывает, что у Олега ситуацию осложняло наличие многих сопутствующих недугов:
— Гипертония, латентный сахарный диабет, сердечная недостаточность и ожирение первой степени — целый букет отягчающих факторов. Таких пациентов обычно лечат в стационаре, но Олег категорически отказывался ложиться в больницу и организовал стационар на дому.
— Тогда на Львовщине был пик заболеваемости, все больницы заполнены, много смертей, — объясняет свои мотивы Олег Гузар. — Ситуацию особенно остро воспринимаешь, если знаешь людей, которые умерли. Умер Иван Гайда, а через десять дней его младший брат, живший в Черкассах… Я очень испугался и был готов сделать все, чтобы не ложиться в больницу.
Увидев, как стремительно развивается болезнь, Анатолий Невзгода, кроме стандартного протокола лечения, который он применяет, предложил Олегу и свой новый метод.
— Люди страдают не столько от коронавируса, сколько от осложнений, которые он дает, то есть от ковидной пневмонии, — говорит доктор. — Поэтому комплекс лечения, который я предлагаю, состоит из противовирусного препарата, антибиотика (если анализ показывает, что он необходим). Антибиотик убивает бактерии, и пневмония не распространяется, а значит впоследствии не возникают дыхательная и сердечная недостаточность, кровь нормально насыщается кислородом. В схему лечения при необходимости входят гормональные препараты. И совсем новое, что я добавил, — внутривенное введение спирта.
— Звучит страшновато. Как это действует?
— Представьте коронавирус: он круглый, с «ножками», которые состоят из жира. А ничто не растворяет жир (липиды) так хорошо, как спирт. В результате вирус слабеет и теряет возможность размножаться. Количество процедур и концентрация спирта зависят от степени поражения легких и общего состояния человека.
Олег признается, что сначала был в шоке, когда врач предложил делать капельницы со спиртом:
— Я испугался, но доктор объяснил, как действует спирт, и тогда я согласился. К счастью, лечение оказалось эффективным. Так стал первым в Украине пациентом, которому этот запатентованный метод помог вылечиться от COVID-19.
«Выздоровев, направил к Анатолию Невзгоде более 50 знакомых с COVID-19»
Ставить капельницы на дому согласилась лишь одна медсестра, уже переболевшая коронавирусом.
— Правда, узнав, что вводить надо спирт, испугалась, сказала, что никогда этого не делала, и потребовала, чтобы я написал расписку, — говорит Олег Гузар. — Я так и сделал, указав, что назначил лечение врач Анатолий Невзгода, что к медсестре не будет претензий и все выполняется под мою ответственность. После первой процедуры я слегка покраснел, но чувствовал себя хорошо. А после второй был скачок давления. У меня такое бывает, так что знаю, как нормализовать давление. Затем Анатолий Невзгода посоветовал делать капельницы через день. И моему организму это подошло. После пяти процедур мне стало гораздо легче — температура нормализовалась, усталость исчезла. Повторное КТ показало, что легкие чистые. Но доктор прописал мне еще препараты для рассасывания микротромбов (они образуются в легких на фоне коронавируса). Тест, выполненный после лечения, подтвердил, что вируса в организме нет.
Сейчас, когда прошло уже полгода, мужчина говорит, что чувствует себя хорошо, может за день проехать за рулем до 600 километров, последствий перенесенной болезни не испытывает.
— Одышки нет, давление в норме, насколько это возможно у меня, — продолжает Олег Гузар. — Я активный, двигаюсь. Понимаю, насколько невероятно это звучит — капать внутривенно спирт. Но очень рад, что решился. Думаю, иначе мне не смогли бы помочь. Продолжаю пить цинк, витамин D, Омегу-3.
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Олег Гузар направил к Анатолию Невзгоде более 50 знакомых с диагнозом COVID-19. И всех их доктору удалось спасти.
— Однажды мне позвонил сотрудник и рассказал, что у него дедушка умер от коронавируса, а у бабушки (ей 83 года) КТ показало 35 процентов поражения легких, — вспоминает Олег Гузар. — Женщину взялся лечить Анатолий Невзгода. А через месяц сотрудник позвонил и сказал, что бабушка жива и здорова.
Анатолий Невзгода в медицине более 40 лет. Стажировался в США, Канаде, Испании, Германии. Сотрудничал с Институтом инфекционных болезней при НАТО. Впервые о лечении пневмоний с помощью спирта услышал от своего отца.
— Во время Второй мировой войны папа работал военным врачом, — говорит Анатолий Невзгода. — Тогда как раз начали появляться первые антибиотики, и они были очень действенными. Для лечения пневмонии необходимо было ввести в течение пяти дней 10 тысяч единиц пенициллина. Но достать его было трудно. Многие солдаты болели воспалением легких. Как вспоминал отец, зимой 1941-го морозы были такие, что в танках замерзало дизтопливо. Людей надо было лечить, и тогда медики впервые начали капать больным внутривенно 33-процентный спирт. Этот метод прекрасно работал, но, когда антибиотики стали доступными, его подзабыли.
«После того как в Америке вылечил от пневмонии больную СПИДом, мне дали прозвище Доктор Спирт»
Анатолий Невзгода говорит, что сам он впервые применил на практике внутривенное введение спирта в начале 2000-х, когда работал в США.
— Есть такие случаи, когда при пневмонии не действуют ни гормоны, ни антибиотики, ни противовирусные средства, — продолжает Анатолий Невзгода. — Мы лечили женщину со СПИДом, которая была в шаге от смерти из-за пневмонии. У нее почти на все лекарства была аллергия. Ничего не помогало. И тогда я вспомнил о спирте. Американские коллеги на меня искоса посмотрели, а потом говорят: надо попробовать, мы же уже все варианты испытали, ничего не действует. И к стандартному лечению добавили введение спирта внутривенно. После десяти таких капельниц женщина справилась с пневмонией. Тогда мне даже дали прозвище Доктор Спирт. И так получилось, что этот метод эффективен теперь, когда мы имеем дело с коронавирусом.
— А что делать тем, кому нельзя капать спирт внутривенно?
— Если больной в крайне тяжелом состоянии, или человек уже переболел коронавирусом, или имеет легкую форму, или просто для профилактики, я рекомендую дышать спиртом.
— Это не опасно?
— Если все делать правильно — нет. Берется маска — марлевая, полотняная или аптечная, пропитывается водкой, виски, коньяком или самогоном. Процедура длится пять минут: вдыхать надо обязательно ртом (если носом, можно получить ожог слизистой), а выдыхать носом. Для профилактики рекомендую выполнять процедуру перед выходом на работу и после возвращения домой.
— После того как вы впервые публично рассказали об этом методе, в соцсетях поднялась волна скепсиса: мол, многие употребляют спирт регулярно, но все равно болеют коронавирусом…
— При коронавирусе страдают легкие, а не желудок. Поэтому спиртом надо дышать, а не пить его.
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Патент на свой метод лечения коронавирусной пневмонии Анатолий Невзгода оформлял вместе с братом Александром, который работает торакальным хирургом во львовском Центре легочного здоровья. Чтобы получить патент, братьям понадобилось четыре месяца. Анатолий признается: среди коллег было много тех, кто хотел, чтобы разрешение на такое лечение не было получено.
— Даже звонили к коллегам, которые начали применять мой метод, и запугивали их, требовали, чтобы те сказали, что это ерунда, — говорит Анатолий Невзгода. — Но, должен признать, ни один из врачей не испугался. А все они соблюдают заповедь «Не навреди». И когда коллеги увидели, что от такого лечения есть эффект, они не захотели его отменять.
Когда мы получили патент, к нам стали обращаться врачи из Харькова, Чернигова и Сум — просили поделиться опытом. Мы устроили большую онлайн-конференцию. Бесплатно. Потому что рады делиться опытом. Теперь регулярно делаем это в режиме онлайн.
«При вирусных пневмониях страдают сосуды»
По количеству патентов на новые методы лечения команда Анатолия Невзгоды (она состоит из четырех человек) регулярно попадает в первую пятерку в Украине. Причем с ними соревнуются институты, в которых работают сотни сотрудников.
Анатолий Ананьевич вспоминает, что столкнулся с вирусными пневмониями в 2009 году, когда пришел так называемый свиной грипп (H1N1).
— Смертность от атипичной вирусной пневмонии была очень высокой, — говорит Анатолий Невзгода. — На Львовщине, которая занимала первое место в Украине по смертности, за три месяца умерли 150 человек. Я не вижу особой разницы между тем, как поражал организм вирус H1N1 и COVID-19. При таких пневмониях страдают сосуды.
Врач рассказывает, что каждые пять лет исследует во Львове возбудителей пневмонии:
— Двадцать лет назад возбудителем были пневмококки, пять лет назад — стрептококки. Сейчас — коронавирус, который разрушает иммунную систему, а затем подключаются бактерии. В начале пандемии врачи колебались, давать только противовирусные препараты или сразу назначать антибиотики. Но, если иммунная система поражена, бактерии «поднимают голову».
— Чем дольше длится пандемия, тем больше мифов возникает вокруг распространения коронавируса. Сколько на самом деле нужно контактировать с переносчиком вируса, чтобы заразиться?
— Последние исследования показали, что для того, чтобы заразиться, достаточно пятнадцати минут. Конечно, если на вас чихнет больной человек, вы рискуете заразиться. Поэтому нужно держать дистанцию, тщательно мыть руки и стараться не прикасаться к глазам, носу и рту, регулярно дезинфицировать гаджеты и поверхности, с которыми часто контактируете.
— Вирус мутирует. Вы лечите ковидных больных с начала пандемии. Что изменилось с тех пор?
— До июня у нас была первая волна коронавируса, болели в основном люди после 65 лет, а теперь, во время второй волны, есть те, кому меньше 50. Думаю, весной будет третья волна, которая захватит и детей. Я могу ошибаться, но одно знаю точно: вирус быстро меняется, и нам нужно быстро адаптироваться к этим изменениям. Надо осознать, что мир изменился и в ближайшей перспективе нации будут славиться не своими продуктами, машинами или часами. Наиболее успешными будут те, кто меньше потерял людей от коронавируса. Наша задача сейчас — выжить в этой передряге. И мы для этого имеем потенциал: у нас есть мудрые врачи, трудолюбивые люди. Главное — работать слаженно и своевременно реагировать на изменения.
— Чем поддержать организм во время эпидемии?
— Спокойствие, свежий воздух, прием витаминов и микроэлементов (цинк, витамин D3, Омега-3). Носите маски, соблюдайте дистанцию и воздержитесь от массовых застолий. Это работает.
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