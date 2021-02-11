Шанс на полноценную жизнь: умершая львовянка спасла четырех человек

Во Львове медики впервые в этом году провели операции по трансплантации органов — донором стала 45-летняя женщина, у которой разорвалась аневризма головного мозга.

Как сообщают в львовском горсовете, шанс на полноценную жизнь получили люди, которым пересадили сердце, печень и почки донора. Женщину пытались спасти несколько дней, но медицина оказалась бессильной.

«Для семьи женщины — мужа, беременной дочери, сына и мамы — ее смерть стала огромным и неожиданным ударом, потому что никто из них даже не подозревал о болезни. Однако они все же нашли в себе силы принять, возможно, самое трудное в жизни решение, которое подарило шанс сразу четырем людям», — рассказал руководитель городской клинической больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук.

Сообщается, что сердце женщины пересадили 22-летнему парню из Львова. Одну почку получила 36-летняя мама двоих детей, вторую — 34-летний отец двух маленьких детей. Печень пересадили 48-летней женщине, маме троих детей.

Отмечается, что операцию проводили львовские медики вместе с коллегами из Института сердца МЗ Украины и Национального института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова.

Напомним, что похожие операции львовские медики провели в конце декабря 2020 года. Тогда донором стала 47-летняя женщина, скончавшаяся от кровоизлияния в мозг.

К сожалению, один из пациентов — парень из Закарпатья, получивший новое сердце, вскоре умер. Врачи подтвердили, что новое сердце могло бы работать, но у пациента были сильно поражены печень и почки, и важные органы постепенно стали отказывать.

Фото с сайта горсовета Львова.

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