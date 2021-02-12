Даже те, кто перенес COVID-19 легко, жалуются на невероятную усталость и слабость: как себе помочь

Все больше людей знакомы с коронавирусом не понаслышке. Часто переболевшие COVID-19 и после выздоровления жалуются на недомогание, мешающее нормально жить и работать.

— Уже доказано, что новый вирус может поражать нервную систему, повреждая ее клетки, — объясняет аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко. — Причем страдают как основные единицы мозга — нейроны, так и клетки их энергетической и физической поддержки: астроциты. Многие пациенты испытывают невероятное чувство усталости, даже если перенесли болезнь в легкой форме. Также они иногда описывают свое состояние, «как будто мозг находится в тумане». Трудно ясно излагать мысли, сконцентрироваться на работе в офисе или в быту, возникает забывчивость (доказано, что память ухудшается у 40—50 процентов пациентов).

— Почему страдает память?

— Как показали исследования, вирус способен проникать в участок мозга, который называется гиппокамп и участвует в процессах запоминания. Если такого пациента не лечить, то со временем стойкое нарушение памяти в некоторых случаях может даже приводить к слабоумию (деменции).

— Что делать, если после выздоровления беспокоит бессонница?

— Обращаться к специалисту, а не заниматься самолечением. Это реальная проблема, которая беспокоит каждого второго-третьего пациента, одолевшего коронавирусную инфекцию. Ведь из-за нарушения сна мозг не может нормально отдохнуть, очиститься, восстановиться.

— Какие обследования нужны?

— Кроме опроса и осмотра, направляем пациента на общий анализ крови, иногда МРТ головы. Часто следует выяснить, хватает ли организму витаминов — D, В12, фолиевой кислоты. Эти витамины чрезвычайно важны для нормальной работы нервной системы.

Как справиться с головной болью и головокружением? Что поможет улучшить память? Нужно ли избавляться от слабости и апатии с помощью лекарств? На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 16 февраля, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Васильевич Костенко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 25 февраля

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