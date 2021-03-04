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Здоровье и медицина

Степанов не верит, что врачи в Украине против вакцинации

17:03 4 марта 2021
вакцина

Глава Минздрава Максим Степанов, который на днях вакцинировался индийской вакциной Covishield, не согласен с распространенной в Украине информацией о том, что медики массово отказываются прививаться от COVID-19. Об этом он заявил на брифинге в Виннице, где находится с рабочим визитом.

«Сейчас много фейков, много мифов, иногда откровенно абсурдных: якобы медицинские работники не хотят вакцинироваться, якобы медицинские работники против вакцинации, против конкретной вакцины», — сказал Степанов.

По его словам, в Винницкой клинической больнице № 1, которую он сегодня посетил, 67% медиков изъявили желание вакцинироваться. Часть врачей, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела, намерены вакцинироваться, но немного позже, когда пройдет 6−7 месяцев.

Напомним, ранее Степанов, комментируя слухи о индийской вакцине, которая якобы предназначена для бедных стран, заявил, что оригинальная AstraZeneca и завезенная в Украину вакцина Covishield абсолютно идентичны.

Фото из открытых источников

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