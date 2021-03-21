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Здоровье и медицина

Не хочешь заболеть — прибавь шагу: медленно ходящие люди оказались особо подвержены коронавирусу

16:31 21 марта 2021
Ходьба

Риск умереть от коронавируса выше почти в четыре раза у тех людей, которые ходят медленно по сравнению с теми, кто передвигается быстро. Об этом свидетельствуют результаты исследования учёных Университета Лестера, пишет The Daily Mail.

Учёные проанализировали показатели свыше 412 тысяч людей, данные которых находились в биобанке Великобритании. Авторов эксперимента интересовала связь между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.

Специалисты пришли к выводу, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. У людей с нормальным весом, ходящих медленно, в 2,5 раза выше риск развития тяжёлой формы CoViD-19, чем у людей с лишним весом, но ходящих быстрым шагом.

Как утверждают специалисты, риски одинаково высоки у медлительных людей с лишним и нормальным весом.

Исследователи предположили, что быстрый темп ходьбы значительно улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, что оказывает положительное влияние на течение болезни. Однако точная причина такой зависимости здоровья от темпа ходьбы пока не установлена. Это потребует дополнительных исследований.

Как писали «ФАКТЫ», ранее российская «теледоктор» Елена Малышева рассказала, сколько антител нужно для защиты от повторного заражения коронавирусом. А известный украинский доктор Евгений Комаровский объяснил, можно ли пострадать от COVID-19 после вакцинации.

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