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Здоровье и медицина

Тромбоз при ковиде: доктор Комаровский рассказал, кому не нужно разжижжать кровь

22:32 9 апреля 2021
Комаровский

Известный украинский медик и телеведущий доктор Евгений Комаровский в своем блоге рассказал, нужно ли больным коронавирусом применять кроверазжижающие препараты.

Комаровский уточнил, что не всем пациентам с COVID-19 нужны препараты для разжижения крови.

По его словам, прием таких препаратов базируется на уже имеющихся очень серьезных предпосылках — если у человека уже есть проблемы со свертыванием крови. Пациентам с возрастом за 50+, у которых есть ожирение, гипертония, атеросклероз, перенесенное стентирование сосудов, тоже врачи рекомендуют подобные препараты.

Но перед их назначением, отмечает медик, предварительно нужно провести биохимическое исследование крови.

Как сообщали «ФАКТЫ», появилась информация о возникновении тромбозов после вакцинации AstraZeneca. После этого ряд европейских стран временно приостановили использование препарата. В свою очередь, в ВОЗ опровергли связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов.

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Тромбоз при ковиде: доктор Комаровский рассказал, кому не нужно разжижжать кровь

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