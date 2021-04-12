Китайську вакцину CoronaVac відправили в регіони: кого нею будуть прищеплювати

В Україні починається вакцинація китайської вакциною CoronaVac. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

За словами міністра, МОЗ завершило всі лабораторні дослідження CoronaVac і вакцина їде в регіони.

В першу чергу, щеплення отримають поліцейські, маломобільні групи населення та особи, які за ними доглядають, олімпійці й паралімпійці, а також ті люди, які будуть брати безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Міністр уточнив, що технологія виготовлення вакцини проста і зрозуміла. CoronaVac — інактивована вакцина. Вона виготовлена на основі «вбитого» вірусу.

«Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні — АКДС проти дифтерії, кашлюка та правця — інактивована. Цю вакцину успішно використовують у багатьох країнах світу. До речі, президент Туреччини Тайіп Ердоган подав особистий приклад і вакцинувався вакциною CoronaVac», — зазначив Степанов.

Фахівці відзначають, що вакцина CoronaVac має «хороший профіль безпеки» з антитілами в 90% щеплених через два тижні після другої дози. Крім того, майже не спостерігається побічних ефектів — тільки почервоніння в місці уколу на руці і в рідкісних випадках короткочасна субфебрильна температура.

До цього в Україні пацієнтів вакцинували тільки індійським препаратом Covishield, виготовленим за ліцензією AstraZeneca. AstraZeneca — векторна вакцина.

Нагадаємо, ВООЗ не рекомендує змішувати різні типи вакцин від коронавирусу. Медикам поки невідомі наслідки вакцинації одночасно різними препаратами.

фото starkon. city/

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